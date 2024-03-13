كيف تستغل شهر رمضان للإقلاع عن التدخين؟

يمكنك أخذ شهر رمضان فرصة للإقلاع عن التدخين، فإذا كنت تريد الإقلاع عن التدخين فعليك تعديل النظام الغذائي الخاص عن طريق دمج بعض الأطعمة للحصول على حياة خالية من التدخين.

أفضل الأطعمة التي يجب تناولها للإقلاع عن التدخين

- الفواكه والخضراوات الملونة

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. وتشمل هذه التوت والحمضيات والخضر الورقية والجزر. تساعد مضادات الأكسدة على مكافحة الإجهاد التأكسدي الناتج عن التدخين، مما يعزز إصلاح الخلايا.

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المكسرات والبذور

تناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور مثل اللوز وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين. فهي غنية بفيتامين E ويمكن أن تساهم في صحة الجلد، والتي قد تتأثر بالتدخين.

- الحبوب الكاملة

اختاري الحبوب الكاملة مثل الكينوا والأرز البني والشوفان. فهي توفر إطلاقًا مستدامًا للطاقة، مما يساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وإدارة الرغبة الشديدة التي غالبًا ما ترتبط بالإقلاع عن التدخين.

- البروتينات الخالية من الدهون

تشمل مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدواجن والأسماك والتوفو والبقوليات. يساعد البروتين في إصلاح العضلات وصيانتها، وهو أمر بالغ الأهمية حيث يخضع جسمك لتغيرات إيجابية أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

-الترطيب

حافظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول الكثير من الماء وشاي الأعشاب. يدعم الترطيب المناسب الصحة العامة ويمكن أن يساعد في إدارة الرغبة الشديدة في تناول الطعام عن طريق الحفاظ على شعورك بالشبع.

-منتجات الألبان أو البدائل النباتية المدعمة

تأكد من تناول كمية كافية من الكالسيوم من خلال منتجات الألبان أو الخيارات النباتية المدعمة. يمكن للتدخين أن يستنزف مستويات الكالسيوم في الجسم، والحفاظ على صحة العظام أمر بالغ الأهمية أثناء عملية الإقلاع عن التدخين.

-الشاي الأخضر

ارتشف الشاي الأخضر المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة. يمكن أن يساعد في إزالة السموم من الجسم ويرتبط بفوائد محتملة لأولئك الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

( اليوم السابع)