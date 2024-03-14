Advertisement

رمضانيات

النجمة السورية الشهيرة تطل بمشهد رومانسي في هذا المسلسل الرمضاني (صور)

Lebanon 24
14-03-2024 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1174927-638459983628783790.jpg
Doc-P-1174927-638459983628783790.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
Messenger
أطلت النجمة السورية سلاف فواخرجي للمرة الأولى في مسلسل "امبراطورية ميم" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث تجسد شخصية "ميسون" زوجة خالد النبوي في المسلسل في مشهد رومانسي وهما يجلسا سويا على شاطئ البحر .
Advertisement

وفي مشهد آخر من المسلسل نعود لميسون ومختار الـ(فلاش باك) وهي تعترف له بمرضها وهو يحاول أن يخفف عنها، وهي تؤكد له أن الطبيب قال لها إن هناك أملا، لكنها توصيه بأولاده وأن يقف بجوارهم إذا رحلت.
 
 
 
 
 
ويعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم المصري خالد النبوي على قناة (DMC) ، بالتزامن مع عرضه على منصة (watch it).

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكنّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الـ 6 الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.

والمسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة. (البوابة)

رمضانيات

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
05:25 | 2024-03-14
04:27 | 2024-03-14
16:00 | 2024-03-13
14:50 | 2024-03-13
13:30 | 2024-03-13
12:15 | 2024-03-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24