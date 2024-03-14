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رمضانيات
النجمة السورية الشهيرة تطل بمشهد رومانسي في هذا المسلسل الرمضاني (صور)
Lebanon 24
14-03-2024
|
01:30
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أطلت النجمة السورية سلاف فواخرجي للمرة الأولى في مسلسل "امبراطورية ميم" الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك، حيث تجسد شخصية "ميسون" زوجة خالد النبوي في المسلسل في مشهد رومانسي وهما يجلسا سويا على شاطئ البحر .
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وفي مشهد آخر من المسلسل نعود لميسون ومختار الـ(فلاش باك) وهي تعترف له بمرضها وهو يحاول أن يخفف عنها، وهي تؤكد له أن الطبيب قال لها إن هناك أملا، لكنها توصيه بأولاده وأن يقف بجوارهم إذا رحلت.
ويعرض مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة النجم المصري خالد النبوي على قناة (DMC) ، بالتزامن مع عرضه على منصة (watch it).
وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول مختار أبو المجد، الذي يجد نفسه في حيرة كبيرة، حيث يجب أن يختار بين الإنسانة التي يكنّ لها مشاعر الحب وبين أبنائه الـ 6 الذين تولى مسؤولية تربيتهم بعد وفاة زوجته.
والمسلسل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة. (البوابة)
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