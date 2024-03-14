في رمضان.. ثنائية بمسلسل "ولاد بديعة" تتصدر حديث الجمهور! (صور)

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نجاح كبير يحققه المسلسل السوري "ولاد بديعة" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ما جعله يتفوق على عدد من الاعمال الاخرى، ويمتلك العمل الكثير من المقومات التي جعلته من أفضل الأعمال سواء من ناحية النجوم والإخراج والقصة.ويتواجد في العمل نخبة من النجوم الذين يقدمون بشكل يومي ملحمة في التمثيل والأداء، من بينهم سلاف معمار، إمارات رزق، فادي صبيح، محمود نصر وآخرون.إلا ان ثنائية شاهين "الفنان سامر اسماعيل"، وياسين "يامن الحجلي"، تصدرت حديث الجمهور والسوشال ميديا وحصدت على إعجاب الجمهور بشكل كبير.ويجسد الثنائي دور التوأم شاهين وياسين اولاد بديعة التي أنجبتهما من علاقة غير شرعية من عارف الدباغ "فادي صبيح"، وبالمشاهد التي تعود للماضي يتضح إن علاقة التوأم مليئة بالشر بمساعدة شقيقتهما الكبرى سكر "سلاف معمار" من والدتهما بديعة، ضد شقيقهما الأكبر مختار "محمود نصر" من والدهما عارف الدباغ.