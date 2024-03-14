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رمضانيات
في رمضان.. ثنائية بمسلسل "ولاد بديعة" تتصدر حديث الجمهور! (صور)
Lebanon 24
14-03-2024
|
04:27
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نجاح كبير يحققه المسلسل السوري "ولاد بديعة" الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي ما جعله يتفوق على عدد من الاعمال الاخرى، ويمتلك العمل الكثير من المقومات التي جعلته من أفضل الأعمال سواء من ناحية النجوم والإخراج والقصة.
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ويتواجد في العمل نخبة من النجوم الذين يقدمون بشكل يومي ملحمة في التمثيل والأداء، من بينهم سلاف معمار، إمارات رزق، فادي صبيح، محمود نصر وآخرون.
إلا ان ثنائية شاهين "الفنان سامر اسماعيل"، وياسين "يامن الحجلي"، تصدرت حديث الجمهور والسوشال ميديا وحصدت على إعجاب الجمهور بشكل كبير.
ويجسد الثنائي دور التوأم شاهين وياسين اولاد بديعة التي أنجبتهما من علاقة غير شرعية من عارف الدباغ "فادي صبيح"، وبالمشاهد التي تعود للماضي يتضح إن علاقة التوأم مليئة بالشر بمساعدة شقيقتهما الكبرى سكر "سلاف معمار" من والدتهما بديعة، ضد شقيقهما الأكبر مختار "محمود نصر" من والدهما عارف الدباغ.
وقدم الثنائي اسماعيل والحجلي مشاهد مميزة خلال الحلقات الأربعة التي عرضت مزجت بين الشر والكوميديا، وتفاعل الجمهور مع ثنائيتهما بشكل كبير.
وجاء في التعليقات: "بعيد عن الوطاوة الي فيهم بس مشاهدهم سوا حلوة ولاد بديعة سامر شو عنده كاريزما حلوة ويامن دمه خفيف"، وفي تعليق آخر: "الثنائي الشـرير .. التـوأم ياسين وشاهين رغم الشر اللي عم يقدموه وبعيداً عنه ، لكن مشاهدهم مع بعض بالمسلسل كتير مضحكة واضافوا بالشـر الكوميدي نكهة خاصة للعمل". (البوابة)
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