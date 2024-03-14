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صحة
لهذه الأسباب.. لا تفوتوا وجبة السحور
Lebanon 24
14-03-2024
|
05:25
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لوجبة السحور أهمية بالغة في رمضان، لها العديد من الفوائد التي يحتاجها الجسم لاستكمال ساعات الصوم في اليوم التالي وطيلة الشهر الفضيل.
فما هي فوائدها؟
وجبة السحور توفر للجسم الطاقة لساعات كافية، تساعد الصائم على إتمام صومه دون الشعور بالجوع والعطش،كما لها العديد من الفوائد، إذ تمد الجسم بالعناصر الغذائية للحفاظ على أداء الجسم على النحو الأمثل طوال اليوم، كما تساعد على استقرار مستويات السكر في الدم وتمنع انخفاض الطاقة المفاجئ والرغبة الشديدة في تناول الطعام.
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من جهة أخرى، الالتزام على الاستيقاظ لتناول وجبة السحور يحفز الوظيفة الإدراكية والأداء العقلي طوال اليوم، كما أن هذه الوجبة في الصباح الباكر بمثابة حافز لبدء عملية التمثيل الغذائي ونشاط الدماغ لليوم التالي.
وروتين الإستيقاظ بشكل يومي يساهم في بناء قوة الإرادة وضبط النفس، وهي صفات مفيدة للصيام.
فالنهوض من أجل تناول وجبة السحور يحفز على النوم المبكر وتحسين جودته، وهو أسلوب يتماشى مع الإيقاع الطبيعي للساعة البيولوجية.
وتناول وجبة سحور صحية يساعد على التحكم في الوزن، إذ يخفف من الرغبة الشديدة في تناول كميات كبيرة من الطعام في الإفطار.(الخليج365)
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