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صحة

كيف يمكن تجنب الإمساك في رمضان؟

Lebanon 24
15-03-2024 | 16:00
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الإمساك هو عبارة عن قساوة فى  البراز، وعدم القدرة على التبرز بشكل سهل وسلس قد يستمر الإمساك لمدة، مما يؤثر بشكل كبير على الهضم للذي يعاني منه، فضلا عن تأثيره المباشر على الشهية،  كذلك يؤثر على سلامة الجسم بالكامل، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع mynutriweb .

 تابع التقرير موضحا أن ان الإمساك قد تزيد فرص الإصابة به خلال شهر رمضان نتيجة بعض العادات الخاطئة التي يرتكبها البعض، فوفقا للتقرير فإن هناك الكثير من العادات غير الصحية التي تسبب الإمساك منها، قلة  شرب المياه خلال ساعات الإفطار فلابد من الاهتمام بشرب المياه بكميات كبيرة وسليمة وموزعة بشكل سليم للحفاظ على سلامة الهضم والأمعاء وكذلك التخلص من الإمساك.

 تابع التقرير موضحا أنه لابد من الاهتمام بتناول الألياف الغذائية الهامة التي تعزز من الهضم وتقلل من فرص الإصابة بقساوة البراز، والتي تشمل بعض البقوليات الهامة والخضراوات الصحية، فضلا عن الفاصوليا والعدس وهي أطعمة مفيدة وصحية يمكن إضافتها لمائدة الإفطار.

 كذلك قد يحتاج البعض لممارسة بعض الحركة أو التمرينات الرياضية مثل المشي أو الجري أو الحركة المستمرة او التمارين المنظمة للتخلص من الإمساك المزمن وتحفيز حركية المعدة.

 الاهتمام بشرب السوائل بشكل عام والمياه بشكل خاص للحصول على ترطيب عامل الجسم والمعدة والبراز.

( اليوم السابع)
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