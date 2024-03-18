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صحة

كيف تحافظ على صحة أسنانك أثناء الصيام؟

Lebanon 24
18-03-2024 | 16:00
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العناية اليومية بالأسنان أمر ضرورى للحفاظ على صحة الفم واللثة من التسوس والعدوى البكتيرية التي قد تسبب مع مرور الوقت فقدان الأسنان.

 وفى شهر رمضان قد ينسى الكثير من الأشخاص الاعتناء بصحة الفم خلال ساعات الصيام، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل مثل تسوس الأسنان أو حتى أمراض اللثة.

يجب وضع خطة روتين في الصيام للاعتناء بالأسنان خاصة بعد وجبة الإفطار والسحور مع استخدام الخيط الطبي للتنظيف بين الأسنان

 بعض النصائح المفيدة للعناية بالفم خلال شهر رمضان تشمل:

 . استخدام الفرشاة ومعجون أسنان وقائي لمنع تكوين التجاويف ويقوي الأسنان بعد الإفطار والسحور.

 . تأكد من تنظيف أسنانك لمدة دقيقتين على الأقل مرتين خلال ساعات عدم الصيام لضمان نظافة الفم الجيدة.

 . استخدام خيط الأسنان لإزالة أي بقايا طعام عالقة بين الأسنان.

 . استخدم غسول فم خالي من الكحول والمضمضة لمدة 30 ثانية.

 . استخدم منظف اللسان للتخلص من أي طبقة بيضاء على اللسان لأنها السبب الرئيسي وراء رائحة الفم الكريهة.

 . عند الصيام يمكن استخدام مكشطة اللسان أو المسواك .

 . يعد تناول البروبيوتيك عن طريق الفم طريقة رائعة لاستعمار البكتيريا السليمة التي قد يتم فقدانها من خلال استخدام الكثير من غسول الفم.

 . الامتناع عن التدخين في غير أوقات الصيام، فهى  لا تؤثر فقط على الأنسجة الموجودة في فمك ولكنها أيضًا سبب معروف لرائحة الفم الكريهة وتصبغ الأسنان.

 . تنظيف أطقم الأسنان جيدًا باستخدام محلول مطهر لأن أطقم الأسنان غير النظيفة يمكن أن تسبب أيضًا رائحة الفم الكريهة.

 . يمكن لمرضى السكري شطف أفواههم بغسول الفم مرتين في اليوم.

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رمضانيات

صحة

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