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صحة

أهمية شرب النعناع بعد الإفطار

Lebanon 24
19-03-2024 | 00:00
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مشروب النعناع الصحي والمفيد أحد أهم وأفضل أنواع الأعشاب على الإطلاق، يتميز برائحته الجميلة المنعشة التي تعطي شعورًا بالهدوء، مرورًا بمذاقه الجيد المفيد للمعدة والجهاز الهضمي.

وفقًا لتقرير نشر في موقع eating well المعني بصحة الإنسان وغذاؤه أن مشروب النعناع الدافئ يمكن استغلاله مشروب صحي بعد تناول الإفطار في رمضان، وذلك لأنه يساعد الجهاز الهضمي على الكثير من الوظائف.

يعزز النعناع من سلامة الجهاز الهضمي لأنه غني بمضادات الأكسدة فضلاً عن احتوائه على بعض المركبات المهدئة للأعصاب وتسبب استرخاء الأمعاء ما يعزز من سلاسة الهضم وامتصاص الطعام فضلاً عن الشعور بالهدوء وعدم الشعور بأيه آلام أو مشكلات أو تقلصات بعد تناول الإفطار، فيفيد مشروب النعناع بين الإفطار والسحور في أنه يعزز من سلامة الهضم والامتصاص وكذلك يقاوم الإمساك ومشكلات المعدة المختلفة.

 ويخفف شراب النعناع الشعور بحرقة المعدة كما أنه منعش ومفيد فهو يحد من مشكلة القولون، كما أن احتوائه على مضادات تأكسد يعزز من الصحة العامة للإنسان كما أنه يقلل من تأكسد الخلايا وذبول الجسم والصحة مبكرًا.

 وينصح بتناول النعناع بين وجبتي الإفطار والسحور لأنه دافئ على المعدة، يعزز من استرخائها والشعور بالهدوء فيها ويحد من الشعور بالتوتر في الأمعاء والألم والأوجاع المختلفة فضلا عن الانتفاخات والغازات كما أنه يعزز من إفراز المعدة للحمض الداعم للتمثيل الغذائي.

( اليوم السابع)
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رمضانيات

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