كيف يمكن للطلاب الصائمين زيادة التركيز؟

قد يواجه الطلاب الصائمون تحديات خلال ساعات الصيام الطويلة، فمن الصعب الحفاظ على مستويات التركيز والطاقة طوال اليوم. ومع ذلك، هناك أشياء معينة يمكنهم القيام بها للحفاظ على تركيزهم أثناء الصيام.

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وتنصح رنا الهندي خبيرة التغذية ومدربة اليوغا الطلاب بإيلاء وجبة السحور أهمية كبيرة، وتحديداً من حيث اشتمال الوجبة على الكربوهيدرات المعقدة، مثل: الخبز الأسمر أو الشوفان، وكذلك البروتين من الزبادي أو الجبن قليل الدسم.ومن العناصر التي يُنصح أن تحتوي عليها وجبة السحور زيت الزيتون أو الأفوكادو الحصول على دهون صحية للدماغ.ويعتبر شرب الكثير من الماء خلال ساعات الإفطار من أهم الإجراءات لمنع الجفاف، الذي يؤثر على التركيز ويسبب الصداع.تقول الهندي: "إذا كنت تحب الكافيين، تناول قدراً منه أثناء السحور للمساعدة في تحسين اليقظة والتركيز، ولكن تأكد من استهلاك الماء مع الكافيين لمنع الجفاف".وتتابع "خذ قيلولة قصيرة أثناء النهار لإنعاش العقل وتحسين اليقظة. وتناول طعاماً صحياً عند الإفطار، وتجنب الإفراط في تناول الطعام لتجنب عسر الهضم ومشاكل الجهاز الهضمي التي قد تؤثر على التركيز واليقظة".ومن المفيد أيضاً للطلاب جدولة المهام الصعبة خلال الفترات التي يشعر فيها الطالب بأكبر قدر من النشاط، والاحتفاظ بالمهام السهلة في الأوقات الأقل طاقة.وتنبه الهندي إلى أهمية أن يستمع كل شخص لجسمه، فكل شخص يختبر الصيام بطريقة مختلفة، وأن يتشاور مع الطبيب إذا واجه آثاراً سلبية.