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رمضانيات

مسلسلات منتظرة يبدأ عرضها في النصف الثاني من شهر رمضان

Lebanon 24
21-03-2024 | 03:04
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يشهد النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 2024 بدء عرض المسلسلات الرمضانية القصيرة (15 حلقة) التي يشارك فيها كوكبة من نجوم العالم العربي.
وفيما يلي أبرز الأعمال الرمضانية القصيرة المنتظر عرضها خلال أيام:
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مليحة

تدور أحداث المسلسل حول أسرة فلسطينية تهاجر من فلسطين إلى مدينة السلوم في مصر، من بطولة ميرفت أمين ومحمد دياب وحنان سليمان وماجدة زكي، وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

وصوّر المسلسل في الأردن والحدود الغربية المصرية، خاصة منطقة السلوم.

كوبرا

يتناول المسلسل قصة صاحب ورشة لإصلاح السيارات في مصر، يواجه بعض العقبات والتحديات في حياته، ما يعرضه لمواقف تحتم عليه مواجهة الشر.

ويشارك في بطولة المسلسل، محمد إمام ومجدى كامل ومحمد ثروت ودنيا ماهر ومنة فضالي، وهو من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق.

مسلسل 2024

ينطلق الجزء الثاني "2024" من مسلسل 2020، الذي تدور أحداثه حول "النقيب سما" (التي تجسد دورها نادين نسيب نجيم) وما حصل معها خلال الـ 4 سنوات الذين مروا عليها وعلى ابنتها.

ويشارك في بطولة العمل محمد الأحمد وكارمن لبّس وطوني عيسى وسام صليبا وغيرهم، من تأليف بلال شحادات وإخراج  فيليب أسمر. 

رحيل

تشهد أحداث مسلسل "رحيل" تجسيد الممثلة المصرية ياسمين صبري لشخصية فتاة تعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وتدخل السجن.

ويشارك في بطولة المسلسل محمد كيلاني وأحمد بدير وأحمد صلاح حسني ومحمد مهران ومي القاضي، من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

جودر

تتناول أحداث المسلسل قصة من حكايات ألف ليلة وليلة باسم "جودر"، ويجسد الفنان المصري ياسر جلال شخصيتين مختلفتين: الصياد جودر ابن عمر المصري والملك شهريار.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من النجوم، منهم نور ووليد فواز وياسمين رئيس وأيتن عامر ووفاء عامر، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

فراولة
تدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي كوميدي حول قصة فتاة اسمها "فراولة" ابنة لحارس عقار في الزمالك وقارئة فنجان محترفة، وتصبح مندوبة مبيعات في شركة عالمية متخصصة في بيع الاكسسوارات، ما يجعلها خبيرة طاقة شهيرة لديها الملايين من المتابعين.

ويشارك في بطولة المسلسل نيللي كريم وشيماء سيف وصدقي صخر وأحمد فهيم وعلا رشدى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك وإخراج محمد علي.

متحف يدي
يتحدث المسلسل عن حياة فتاة ترث كنزا كبيرا عن والدها، وتجد نفسها محاطة بالعديد من المشاكل والأشخاص الطامعين فيها، فتسعى للتصدي لهم.

ويشارك في البطولة كل من رهف محمد وفوز الشطي وبدر الشعيبي ويعقوب عبدالله وعبدالعزيز النصار، من تأليف مريم نصير وفهد الصالح وإخراج علي بدر رضا. (RT)

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