اليكم فوائد شرب المياه والسوائل في رمضان

شرب المياه والسوائل الصحية أحد أهم الممارسات الهامة والصحية التي يجب أن نمارسها خلال شهر رمضان الفضيل، وبعد تناول وجبة الإفطار، شرب المياه أحد أهم العوامل التي تحافظ على ترطيب الجسم وسريان الدم به بشكل جيد.

وفقا لتقرير نشر في موقعncoa فإن شرب المياه له الكثير من المزايا والفوائد الصحية وبالإضافة لها فيمكن الحصول على المياه من خلال الفاكهة الصحية غير الغنية بالسكر، فضلا تناول المشروبات الصحية كالمشروبات العشبية ومشروبات الفواكه ومشروبات الخضار دون إضافة أي نوع من السكر.

تابع التقرير أن المياه والسوائل أمر في غاية الأهمية خلال أيام رمضان، لتعويض الجسم بالسوائل والاهتمام بترطيبه ترطيبا عميقا، وذلك لأنه يعزز من الصحة العقلية وتحسين عمل المخ والدماغ وسريان الدم فيها فضلا عن أنه يقلل بعض الآلام التي تحدث في الجسم نتيجة قلة شرب المياه خاصه في رمضان ولكن الحرص على تناولها بعد الإفطار يساعد على تقليل حدة آلام المفاصل وآلام العظام المشهورة.

تابع التقرير أن المياه والسوائل الصحية تعزز خلال شهر رمضان الفضيل من سلامة الجهاز الهضمي وايضا من أدائه وهضم الطعام والحصول على الفائدة كاملة من الطعام، فالمياه هي اللي تعمل على حركية الأمعاء فضلا عن أنها تواجه أي مشكله معوية خلال أيام الصيام، من أهم المشكلات المعويه التي تواجهها المياه والسوائل الصحيه هى الغازات فهي تقلل من حدة الغازات فضلا عن أنها تقلل من الانتفاخات أيضا.

وأوضح التقرير أن المياه تساعد على تقليل الشعور بحرقه المعده وآلام المعدة المختلفة فضلا عن أنها تعمل على سهولة امتصاص الطعام.

هذه الكميات من المياه الموزعة جيدا فضلا على المشروبات الصحية بجانبها، يعزز من التخلص من الوزن الزائد خاصه في أيام الصيام، فهو يعزز من هذه الوظيفه فضلا عن أنه يمنع الشعور بأعراض الجفاف ك، كذلك شرب المياه والسوائل يشعرك بالشبع لفتره اطول فيمكنك انقاص وزنك بهذه الطريقه السهله، كما أنه يقاوم اضطراب درجات حرارة الجسم لان المياه تعادل من درجة الحرارة وتساعد على إفراز العرق بشكل منظم.

مهما لا شك في أن السوائل الصحيه والمياه تعزز من صحة الجسم كافه ومن صحه القلب ايضا بشكل سليم في الجسم فضلا عن انه يعزز من نظافه الجسم والتخلص من سمومه، كما أنها تقلل من الشعور بآلام الراس الحادة والموجعة.

( اليوم السابع)