لا تهمله.. الجلاب من أهم العصائر الرمضانية

للجلاب فوائد عديدة خلال شهر رمضان، إذ يعتبر عنصرًا فعالا يستهدف أكثر من نشاط داخل الجسد.

يتم تحضير مشروب الجلاب عن طريق مزج عدد من أنواع الدبس، كالتمر، والعنب، والخروب، ويخفف بالماء، ويضاف إليه بعض المنكهات مثل ماء الورد، ويزين الكأس أحيانا بالمكسرات. ولكن ما هي فوائده؟

Advertisement

يعزز صحة الجهاز التنفسي

يحتوي دبس الخروب على فيتامين هـ المضاد للأكسدة، والذي يساعد في علاج مشكلات السعال والأنفلونزا.

ينشط وظائف الكلى

يساهم دبس الخروب في إدرار البول باستمرار وتخليص الجسم من المياه الزائدة، وذلك بسبب احتواءه على مركبات مدرة للبول.

مضاد للأكسدة ومحارب للالتهابات

يحتوي دبس الخروب على العديد من الفيتامينات، والعناصر الغذائية المفيدة، ومضادات الأكسدة جعلته مساعد جيد في تنشيط الدورة الدموية وتقوية الجسم.

ويحتوي دبس التمر على مضادات الأكسدة بكميات أكبر من تلك الموجودة في العسل.

وتعمل مكونات دبس العنب كمضاد للأكسدة والالتهابات، حيث تهاجم الجراثيم والفيروسات وتمنع العدوى، بالإضافة لدوره في تثبيط حدوث الطفرات .



يحمي العظام من الهشاشة

يحتوي دبس الخروب على الحديد، والسيلينيوم، والنحاس، والكالسيوم، والتي جميعها تلعب دورًا هام في حماية العظام من الهشاشة.

كما يحتوي دبس التمر على كل من الكالسيوم والمغنيسيوم، لذلك يمكن أن يساعدك على الوقاية من مرض هشاشة العظام.



وقاية القلب من الأمراض

يساهم دبس الخروب في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ويدعم عمل الأوعية الدموية.

ويعمل دبس التمر على زيادة مستويات الكوليستيرول الجيد في الدم والمهم في الحماية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويُحافظ البوتاسيوم الموجود في دبس العنب على القلب بما في ذلك ضغط الدم.



يقوي الدم

يعد دبس التمر مصدر جيد للحديد، و5 ملاعق كبيرة منه تمدك بـ95% من الحصة اليومية من الحديد.

ويعد دبس العنب مصدر جيّد للحديد، وفعّال جدًا للنساء المعرّضات لخطر الإصابة بنقص الحديد في فترة الحيض.



علاج حب الشباب

احتواء دبس العنب على حمض اللاكتيك يُساعد في علاج حب الشباب وأعراضه، فهو يُعتبر من العلاجات الطبيعية غير ‏السامة وغير المسبّبة للحساسية للبشرة.



تحسين صحة الشعر

إنَّ مستخلصات دبس العنب والتمر مفيدة للشعر، حيث تُعزِّز نمو الشعر الصحي وتنعمه وتلطفه، وتضيف ملمسا ناعما للشعر.(عربي21)