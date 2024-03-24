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رمضانيات

أمسية رمضانية بعنوان "علّوا البيارق غنّوا للعيد" في صيدا القديمة

Lebanon 24
24-03-2024 | 11:05
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نظمت مؤسسة "شرقي" للإنماء والابتكار الثقافي أمسية رمضانية بعنوان "علُّوا البيارق.. غنُّوا للعيد"، في "حمام الجديد" في صيدا القديمة،  أحيتها فرقة "عود بلا حدود" بقيادة سمير نصر الدين، بحضور ممثلة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري شقيقته السيدة رقية البزري، رئيسة لجنة النشاطات في بلدية صيدا وفاء شعيب، عضو المجلس البلدي مصطفى حجازي وممثل رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري منسق عام "تيار المستقبل" في صيدا والجنوب مازن حشيشو، وكان في استقبالهم رئيس مؤسسة "شرقي" سعيد باشو ونائبة الرئيس دينا جرادي.
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وعلى مدى ساعتين من العزف المتواصل، قدمت الفرقة (سمير نصر الدين على العود، جاك اسطفان على الكونترباس وبهاء ضو على الآلات الايقاعية) مجموعة من المعزوفات الموسيقية، الجزء الأكبر منها من تأليف نصر الدين، الى جانب معزوفات منتقاة من الموسيقى الشرقية والغربية قدمها الثلاثي بطريقتهم الخاصة.

وأوضح نصر الدين أن أمسيات "علوا البيارق .. غنوا للعيد" تتواصل في "حمام الجديد" في ليلتها الثالثة، عند العاشرة مساء اليوم الأحد بسهرة من التراث الطربي مع دلين جبور وفرقتها، فيما يتضمن برنامج الأسبوع المقبل : العاشرة مساء الجمعة في 29 آذار أمسية "تجلي الروح " لـ"فرقة تجلي صوفي "، ومساء السبت في 30 منه أمسية يحييها نعيم الأسمر والفرقة، وتختتم مساء الأحد في 31 آذار بأمسية "لما مشيت" لزياد الأحمدية والفرقة.

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