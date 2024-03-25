لعشاق المسلسلات.. هذا ما ينتظركم في النصف الثاني من رمضان

Advertisement

"٢٠٢٤"، "جودر"، "فراولة"، "مليحة"، "بدون سابق إنذار"، و"بقينا اتنين".. 10 من مسلسلات رمضان 2024، اللبنانية والسورية، المصرية، والخليجية ستعرض خلال النصف الثاني من الموسم. ماذا ينتظر المشاهد؟تعود "النقيب سما" بقوة لاستئناف عملها، بعد ما واجهته خلال العمل على القضية "٢٠٢٠"، والتي لا تزال تداعيها مستمرة بالنسبة لها، وستكون علاقتها بابنتها، وما ستواجهه من تحديات جديدة في عملها الأمني محوراً رئيسيًا للأحداث، وتتشابك وتصبح أكثر تعقيدًا مع ظهور شخصية "لؤي الديب" في حياتها.المسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم، محمد الأحمد، رفيق علي أحمد، غابرييل يمين، كارمن لبس، طوني عيسى، وممثلين كثر آخرين، تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر.تنهار حياة الزوجين، حينما يصاب ابنهما بالسرطان، ليكتشف الزوج من خلال الفحوصات الطبية ما يعُقّد حياتهما بشكل أكبر.المسلسل من بطولة آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، وأحمد خالد صالح، تأليف الكاتبة السورية ألما كفارنة، وإخراج هاني خليفة.بعد سنواتٍ طويلة من الزواج، يواجه ثنائي الانفصال، ما يترك آثاراً نفسية عليهما وعلى أولادهما الشباب، وبالأخص على الأم التي يتعين عليها تحدي نظرة المجتمع للمرأة المطلقة.المسلسل من بطولة شريف منير، ورانيا يوسف، وممثلين كثر آخرون، منهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.فانتازيا تاريخية تستوحي أحداثها من إحدى أشهر حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور حول الصياد المصري البسيط "جودر" الذي يتحول إلى أحد أغنياء البلاد، بعد أن تقوده الأقدار لخوض مغامرات شيقة.المسلسل من بطولة ياسر جلال، والممثلة اللبنانية نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، وممثلين كثر آخرين، تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.يفاجأ "خالد نور" بشخص في عمره تقريبًا يدعي أنه ولده، لتبدأ مغامرات الاثنين الكوميدية في لحل هذا اللغز.المسلسل من بطولة شيكو، كريم محمود عبد العزيز، آية سماحة، شريف رمزي، حمزة العيلي، وممثلين كثر آخرين، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أمين.(سي ان ان)