لتجنب السهر في رمضان.. أطعمة تساعدك على التخلص من هذه العادة

في ليالي رمضان العامرة بالعبادة والتجمعات يخطئ البعض ويكتسب عادة السهر طوال الليل،ولكن هذا الأمر ضار بصحته، لأنه عليه أن يأخذ القسط الوافي والوافر من النوم كي يتمكن من إستعادة النشاط والشعور بالحيوية، وعدم الشعور بالخمول والكسل بعد تناول الإفطار كما يحدث للبعض.

وفقا لتقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة فهناك الكثير من النصائح التي تمكنك من النوم بأريحية، خلال ليالي رمضان، ويمكنك من خلال بعض الأطعمة والمشروبات أن تساعد على تعزيز فكرة النوم وصنع الميلاتونين، الذي يعزز منه هدوء واسترخاء العضلات وبالتالي النوم الأسرع بل والنوم العميق أيضا الذي يشعرك بالراحة.

وفقا للتقرير فإن الأسماك تعد أحد أهم الخيارات الصحية التي إذا تناولتها على الإفطار على سبيل المثال، يمكن أن تحتوي على نسب عالية من الفيتامين به الذي يعمل على شعورك بالاسترخاء والهدوء وتعزيز حالات أعصابك وهو ضروري لتعزيز إنتاج الميلاتوني ، فضلا عن شرب بعض نوعيات المشروبات التي تساعد على الهدوء والاسترخاء منها اللبن الدافئ فهذا الكوب يساعد على زيادة التربتوفان في الدماغ وبالتالي يعزز من النوم السليم الصحي.

تابع التقرير، أن الموز أيضا يعد من الفواكه الغنية والتي تحتوي على البوتاسيوم مما يساعد على الشعور العضلات والأعصاب بالهدوء والاسترخاء والرغبة في النوم، كذلك يمكن اعتبار الشوفان أحد أهم الخيارات والكربوهيدرات الصحية التي يمكن أن تشعرك بالشبع وتحفزك على النوم لأطول فترة ممكنة فضلا عن تناول مشروب هام، وهو مشروب الأعشاب الغني بالبابونج أو بعض الأعشاب التي تلاحظ أنها تعمل على الاستقرار والهدوء والنوم مبكرا لأنه مهدئ طبيعي لا يمكن اغفاله، وينصح التقرير بتناول وشرب هذه الأطعمة متفرقة كي يتمكن الإنسان من الشعور بالاسترخاء والهدوء التام وبالتالي النوم الصحي السليم.

( اليوم السابع)