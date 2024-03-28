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عربي-دولي

متى سيأتي شهر رمضان بالصيف؟! خبير يجيب

Lebanon 24
28-03-2024 | 02:12
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حلّ شهر رمضان المبارك هذا العام على العالم في شهر آذار المعروف بأنه بداية شهر الربيع. ومع كل عام يبكر الشهر المبارك قدومه 10 أيام.

وفي هذا الشأن، قال الباحث الفلكي السعودي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق، مقدم فقرة "تقويم" اليومية على قناة العربية، إننا سنودع شهر رمضان في فصل الربيع بعد سنتين من اليوم. ولفت إلى أنه من عام 1447، يدخل رمضان في حيز الشتاء، ليعيش فيه 9 سنوات تقريباً.
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كما أكد أن الشهر الكريم لن يعود إلى الصيف إلا بعد 18 سنة تقريباً.

وكان الزعاق قد أكد أن رمضان هذه السنة هو فاصل بين الشتاء والصيف، موضحا أن ليالي الشهر الكريم هلّت مع موسم الأذرعة، ومدته 26 يوما، وله ذراعان من الصيف والربيع، وفي نهايته نودع الربيع.

كما أردف بداية الشهر المبارك، أنه وخلال الـ90 يوما المقبلة تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي، وهناك 5 دول تنافس على الدرجات الأكبر في الحرارة، وهي: السعودية، والعراق، والكويت، والجزائر، وليبيا. (العربية)

رمضانيات

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