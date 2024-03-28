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رمضانيات
رمضان في المغرب.. طقوس خاصة واستثنائية
Lebanon 24
28-03-2024
|
10:06
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بطقوس خاصة، تحي المغرب بشكل سنوي شهر رمضان بشكل استثنائي، وسط تقاليد وطقوس تنقلها الأجيال جيلا بعد جيل.
ولا تفارق عبارة "عواشر مبروكة" ألسنة المغاربة طيلة أيام شهر رمضان ويقصد بها تقسيم شهر الصوم إلى 3 عواشر: عشر الرحمة، وعشر المغفرة، وعشر العتق من النار.
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ويطلقون على شهر رمضان اسم "سيدنا رمضان"، وهو لقب يحمل دلالاته عن تلك العلاقة الخاصة بين أهل المغرب وشهر رمضان ومدى قداسته عندهم.
وبمجرد التأكد من ظهور هلال رمضان يضرب أهل المغرب النفير 7 مرات، وهي عادة يختص بها أهل المغرب، ويسمى صاحبه "النفار" مرادفا للمسحراتي.
وهو شخص يجوب المناطق في المغرب، ويطلق صوت مزماره الكبير لإيقاظ العائلات لتناول وجبة السحور. ويرتدي النفار خلال تجواله زيا تقليديا يتكون من جلباب مغربي وعمامة رأس.
ومن بين أشهر العادات المغربية التقليدية في رمضان عادة تسمى "تخياط النهار"؛ وهي العادة التي تستخدم لتشجيع الأطفال على صيام شهر رمضان، حيث يصوم الطفل نصف اليوم ويفطر، ثم يصوم نصف اليوم التالي، ويقوم بخياطة أو "تخياط" نصفي اليومين، وبهذه الطريقة يعتبر الطفل قد صام يوما كاملا، وذلك لتعويده على الصيام تدريجيا وتخفيف مشقة الصوم عليه.(الجزيرة نت)
المصدر:
الجزيرة نت
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