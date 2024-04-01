Advertisement

صحة

كيف تحمي نفسك من موجة الحر في رمضان؟

Lebanon 24
01-04-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1181920-638475964404987953.jpg
Doc-P-1181920-638475964404987953.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وفي ظل الصيام خلال شهر رمضان قد يتعرض البعض للإصابة بالجفاف، ووفقًا لموقع timesofindia، سنتعرف على أفضل الحيل التي يجب اتباعها واتخاذ الاحتياطات المناسبة في حماية نفسك والآخرين من مخاطر موجات الحر.

 احمِ نفسك من موجات الحر واشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا فيمكنها أن تساعدك داخليًا، وابحث عن المناطق ذات الظل أو مكيف الهواء، وارتدِ ملابس خفيفة جيدة التهوية، كما يجب أن يكون الحفاظ على البرودة والأمان خلال الأشهر الحارة القادمة من أولوياتك،  فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في حماية نفسك أثناء موجة الحر القاتلة:

 - حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف. حاول أن تحتسي اللبن أو اللبن لتبريد جسمك.

  - الحد من الأنشطة الخارجية

تجنب الأنشطة الخارجية، إن أمكن، خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، عادةً من وقت متأخر من الصباح إلى أوائل المساء. إذا كان يجب أن تكون في الخارج، فارتدي ملابس خفيفة الوزن وفاتحة الألوان واستخدم واقي الشمس.

 - العناية ببشرتك

ارتدي قبعة وواقي من الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس، وكن على دراية بالأمراض المرتبطة بالحرارة. ضع جل الصبار بعد العودة إلى المنزل من الطقس الحار. سيمنع الحكة والاحمرار وحروق الشمس.

 

 - التعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة

كن على دراية بأعراض الإنهاك الحراري (مثل التعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان) وضربة الشمس (مثل الارتباك والنبض السريع وسخونة الجلد وجفافه). اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أو على أي شخص آخر علامات المرض الشديد المرتبط بالحرارة.

 - ابق على اطلاع بتوقعات الطقس

ابق على اطلاع دائم بتوقعات الطقس وإرشادات الحرارة الصادرة عن السلطات المحلية. اتبع توصياتهم وإرشاداتهم للبقاء آمنًا أثناء أحداث الحرارة الشديدة.

( اليوم السابع)
Advertisement

رمضانيات

صحة

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:13 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
23:00 | 2024-03-30
10:33 | 2024-03-30
10:23 | 2024-03-30
01:00 | 2024-03-30
09:07 | 2024-03-29
15:42 | 2024-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24