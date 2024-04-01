كيف تحمي نفسك من موجة الحر في رمضان؟

تشهد البلاد هذه الأيام ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة، وفي ظل الصيام خلال شهر رمضان قد يتعرض البعض للإصابة بالجفاف، ووفقًا لموقع timesofindia، سنتعرف على أفضل الحيل التي يجب اتباعها واتخاذ الاحتياطات المناسبة في حماية نفسك والآخرين من مخاطر موجات الحر.

احمِ نفسك من موجات الحر واشرب الكثير من الماء للبقاء رطبًا فيمكنها أن تساعدك داخليًا، وابحث عن المناطق ذات الظل أو مكيف الهواء، وارتدِ ملابس خفيفة جيدة التهوية، كما يجب أن يكون الحفاظ على البرودة والأمان خلال الأشهر الحارة القادمة من أولوياتك، فيما يلي بعض النصائح للمساعدة في حماية نفسك أثناء موجة الحر القاتلة:

- حافظ على رطوبة جسمك

اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها يمكن أن تساهم في الجفاف. حاول أن تحتسي اللبن أو اللبن لتبريد جسمك.

- الحد من الأنشطة الخارجية

تجنب الأنشطة الخارجية، إن أمكن، خلال الأجزاء الأكثر حرارة من اليوم، عادةً من وقت متأخر من الصباح إلى أوائل المساء. إذا كان يجب أن تكون في الخارج، فارتدي ملابس خفيفة الوزن وفاتحة الألوان واستخدم واقي الشمس.

- العناية ببشرتك

ارتدي قبعة وواقي من الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس، وكن على دراية بالأمراض المرتبطة بالحرارة. ضع جل الصبار بعد العودة إلى المنزل من الطقس الحار. سيمنع الحكة والاحمرار وحروق الشمس.

- التعرف على علامات الأمراض المرتبطة بالحرارة

كن على دراية بأعراض الإنهاك الحراري (مثل التعرق الشديد والضعف والدوخة والغثيان) وضربة الشمس (مثل الارتباك والنبض السريع وسخونة الجلد وجفافه). اطلب المساعدة الطبية فورًا إذا ظهرت عليك أو على أي شخص آخر علامات المرض الشديد المرتبط بالحرارة.

- ابق على اطلاع بتوقعات الطقس

ابق على اطلاع دائم بتوقعات الطقس وإرشادات الحرارة الصادرة عن السلطات المحلية. اتبع توصياتهم وإرشاداتهم للبقاء آمنًا أثناء أحداث الحرارة الشديدة.

( اليوم السابع)