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عربي-دولي

مركز الفلك الدوليّ.. هذا موعد عيد الفطر في هذه البلدان العربيّة

Lebanon 24
03-04-2024 | 05:14
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حدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية.
 
وحدد المركز الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الاثنين 11 آذار، وسيكون يوم الثلاثاء 9 نيسان المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسئولة عن ذلك، وهي دار الإفتاء المصرية.
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وهناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 نيسان أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 آذار، وهي:

- مصر.
- السعودية.
- الإمارات.
- قطر.
- سوريا.
- الكويت.
- البحرين.
- الجزائر.
وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وأوضح أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 نيسان، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 نيسان سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك. (روسيا اليوم) 

رمضانيات

عربي-دولي

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