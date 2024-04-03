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رمضانيات
تكافل تقيم الإفطار الخيري السادس عشر
Lebanon 24
03-04-2024
|
13:02
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نظّمت جمعية التكافل لرعاية الطفولة إفطارها الخيري السنوي السادس عشر في صالة الPavilion-Seaside– الوسط التجاري لبيروت، تحت شعار "20 سنة تكافل "، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلا بمعالي وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين، سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثل بفضيلة الشيخ الدكتور مازن القوزي، سماحة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ممثلاً بالمفتي الشيخ عبد الأمير شمس الدين، شيخ عقل الموحدين الدروز سماحة الشيخ سامي أبو المنى ممثلا بالشيخ عامر زين الدين، معالي وزير الاتصالات جوني القرم، معالي وزير الاقتصاد أمين سلام ممثلا بالمستشار رامي سلام، سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود، سعادة النائب وضاح الصادق، الأستاذ علي أبو ياسين رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية، سماحة مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي غزاوي ممثلا بفضيلة الشيخ زياد طقطق، سيادة اللواء إبراهيم بصبوص مدير عام قوى الامن الداخلي السابق، النائب السابق الدكتور زهير العبيدي، ومجموعة من القضاة الشرعيين والمدنيين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، ضباط من الجيش والقوى الأمنية، أصحاب الفضيلة العلماء والآباء المحترمين. أعضاء مجلس بلدية بيروت، ورؤساء وأعضاء بلديات إقليم الخروب، مدراء البنوك، والمخاتير وأعضاء المجالس الاختيارية، إعلاميين وممثلين عن الوسائل الإعلامية، قوى سياسية و حزبية ومؤسسات اجتماعية وإنسانية واقتصادية. وقد تجاوز عدد الحضور الـ800 شخصية.
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بدأ برنامج الإفطار بكلمة ترحيبة قدمها المدير التنفيذي لجمعية تكافل لرعاية الطفولة الدكتور دانيال بصبوص، فيما أكد المحامي خالد كريدية رئيس تكافل في كلمة الجمعية على أهمية المشاريع التي تنفذها تكافل في سبيل رعاية الأيتام، مطلقاً باسم الجمعية جائزة عصام برغوت لأفضل مبادرة مجتمعية لخدمة الطفولة، ثم عُرٍض فيلم "حكاية تكافل" والذي لخص مسيرتها خلال 20 عاماً، تلاه استعراض الطفولة والذي رسم لوحة فنية من الأطفال الذين ينشدون الحب والسلام، ومن ثم عُرضت لوحة فنية على وقع أنشودة رمضانية، بعد ذلك كانت الكلمة لابنة جمعية التكافل فاطمة العشي ممثلة عن الأطفال المكفولين شكرت من خلالها الحضور وأثنت على دور الجمعية في رعايتها وتطوير شخصيتها، ليتبعها عرض قصة الشاب الدكتور محمد عزام والذي كفلته الجمعية منذ نعومة أظفاره. بالإضافة إلى مجموعة من الفقرات الفنية التي تخللها البرنامج.
الجدير بالذكر أن جمعية تكافل لرعاية الطفولة هي جمعية اهلية أسست في العام 2004 غير ربحية تعنى بالأطفال وتسعى إلى رفاههم وتمتعهن بجميع حقوقهم. وضمن برامجها التخصصية تكفل 7000 طفل يتيم، و600 طفل مبدع داخل مركزها في جدرا bee sckills center تعمل على صقل مهارتهم وتنمية إبداعهم، بالإضافة احتضان إلى 400 طالب وطالبة في مدارس التكافل، ومساعدة مايقارب ١٠٠ طالب من ذوي الصعوبات التعلمية في مركزها التخصصي "هارموني" في مدينة بيروت وأكثر من 2000 طفل مريض تقوم بتأمين العلاج والدواء المناسب لهم. وكما وأنها تسعى مع شركائها لتامين معيشة لائقة بالطفل وآمنة من خلال المشاريع الإغاثية.
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