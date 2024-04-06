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عربي-دولي

آخر خبر عن "تحرّي هلال العيد".. ماذا أعلنت السعودية؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:22
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 حددت المحكمة العليا في السعودية اليوم السبت، موعد تحرّي هلال شهر شوال للعام الهجري الحالي، إيذانا بإعلان انتهاء شهر رمضان وبدء أول أيام عيد الفطر، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المحكمة في إعلانها.
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ودعت المحكمة العليا في السعودية في بيان "عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين"، لتكون غرّة العيد يوم الثلاثاء إن رُصد الهلال يوم الاثنين أو الأربعاء، إن لم يحدث ذلك.
 
 
وأضاف البيان: "وترجو المحكمة العليا ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".
 
وأكدت المحكمة العليا أنها "تأمل ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة، لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين"، بحسب الوكالة السعودية.
 
وفي وقت سابق رجح مركز الفلك الدولي، الذي يتخذ من الإمارات مقرّاً له، أن يحل عيد الفطر الأربعاء 10 نيسان في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وكتب المركز على حسابه في موقع "إكس"، أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 أذار، ستتحرّى الهلال يوم الاثنين 8 نيسان، لكن رؤيته في "ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر فيها". (الحرة)

رمضانيات

عربي-دولي

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