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إيران تعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر

Lebanon 24
08-04-2024 | 06:13
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أعلن مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي، أن يوم الأربعاء 10 نيسان هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال مكتب خامنئي إنه "يمكن رؤية هلال شوال مساء غد الثلاثاء، وحسب إعلان مكتب الاستهلال لمكتب المرشد الإيراني، فإن يوم الأربعاء سيكون عيد الفطر".
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وبعد مدة طويلة بسبب فيروس كورونا، يؤم المرشد هذه المرة صلاة عيد الفطر وسيلقي خطبتها، ومن المحتمل أن يتطرق في خطبته إلى "الحرب في غزة والهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق فضلا عن ملفات إقليمية ودولية وأخرى داخلية". (روسيا اليوم)

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