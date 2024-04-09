12 دولة عربية تعلن عن أول أيام عيد الفطر

أعلنت 12 دولة عربية، من بينها السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات ولبنان والعراق، أن يوم غد الأربعاء أول أيام عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال.

وقال الديوان الملكي السعودي إن المحكمة العليا قررت أن اليوم الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان، وأن الأربعاء هو أول أيام العيد.

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كذلك أعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، وهيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين، واللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الإمارات.



وأعلن ديوان الوقف السني العراقي وإقليم كردستان، أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.



وصدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أنه "لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر شوال، وعليه فإن يوم الثلاثاء في 9 أذار هو اليوم المكمل لعدة شهر رمضان المبارك ثلاثين يوما".



كما أعلنت مصر والإمارات أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وأيضاً أعلنت الكويت والبحرين والسودان أن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، وفق بيانات منفصلة صادرة عن هيئتي الرؤية الشرعية في البلدين الخليجيين، ومجلس الفقه الإسلامي بالسودان.



إلى ذلك، قالت فلسطين واليمن وتونس والجزائر إن الأربعاء أول عيد الفطر، وفق كلمة متلفزة لمفتي الديار الفلسطينية محمد حسين، والجمهورية التونسية هشام بن محمود، وبيان من وزارة الأوقاف اليمنية.



أما تركيا التي تعتمد الحسابات الفلكية، فحددت رئاسة الشؤون الدينية أن يوم الأربعاء رسميا أول أيام عيد الفطر.



وبدأ شهر رمضان الاثنين 11 أذار في 17 دولة عربية وإسلامية، بينها مصر وقطر وتركيا والسعودية وفلسطين، في حين بدأ يوم 12 أذار في 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا لتعذر رؤية الهلال لديها. (روسيا اليوم)