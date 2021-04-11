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المحكمة العليا السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الاحد

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:35
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أصدرت المحكمة العليا السعودية بياناً، الأحد، يؤكد تعذر رؤية هلال شهر رمضان وتأجيل الرؤية إلى يوم غد الإثنين.

وجاء في البيان: "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

إلى ذلك، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأحد أن "يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان".

وجاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وبحضور رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك بجامع ام القرى ب‍بغداد بعد صلاة المغرب من اليوم الاحد.

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