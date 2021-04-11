دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان في البلاد، وذلك لعدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021، بعد غروب شمس يوم الأحد.



وأوضح مفتي الجمهورية المصرية شوقي علام أن "دار الإفتاء أعلنت أن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان في مصر 2021، بعد أن تحقق لديها شرعا من نتائج الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لهذا العام بالعين المجردة".



وأضاف أن "دار الإفتاء تعلن أن يوم الإثنين 12 نيسان، هو المتمم لشهر شعبان لعام 1442 هجريا، وأن يوم الثلاثاء 13 أبريل هو أول أيام شهر رمضان بحسب التقويم الهجري".



وكانت المحكمة العليا السعودية أصدرت بياناً يؤكد تعذر رؤية هلال شهر رمضان وتأجيل الرؤية إلى الغد.

وجاء في البيان: "بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا بشأن ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ؛ فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال هذه الليلة، وللأسباب التي أشارت إليها المحكمة في إعلانها، ستعقد جلسة مساء يوم غدٍ الاثنين، وتصدر قراراً بهذا الشأن، وسيتم إعلانه حسب المتبع".

إلى ذلك، أعلن ديوان الوقف السني في العراق، اليوم الأحد أن "يوم غد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويوم الثلاثاء المقبل هو أول أيام شهر رمضان".

وجاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لمراقبة ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1442، وبحضور رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش، وصفوة من الفقهاء الأجلاء ونخبة من أهل العلم في الفلك بجامع ام القرى ب‍بغداد بعد صلاة المغرب من اليوم الاحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الأوقاف القطرية أن "الثلاثاء أول أيام شهر رمضان الكريم"، في حين قالت الكويت أن "الإثنين متمم لشهر شعبان بعد تعذر رؤية هلال رمضان".









