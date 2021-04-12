13
o
بيروت
11
o
طرابلس
8
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
3
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
السعودية: جمع صلاة التروايح والقيام مع صلاة العشاء بجميع مساجد المملكة
Lebanon 24
12-04-2021
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد السعودية اليوم الأحد أن صلاة التروايح والقيام وبما لا يتجاوز 30 دقيقة سيتم جمعها مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.
وقالت الوزارة في بيان ان ذلك جاء بتوصية اللجنة المعنية بدراسة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالمملكة من قبل وزارة الصحة السعودية.
واشارت الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقليل مدة وجود المصلين ما يسهم في الحد من تفشي الفيروس نظرا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك اثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليا من اتخاذ اجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد.
وشددت على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين وجوب اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.
عربي-دولي
رمضانيات
الأكثر قراءة
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
Lebanon 24
بنت الـ 14.. تصوّرت عارية بهاتف والدتها وأرسلت الصور الى 3 رجال
09:30 | 2021-04-11
11/04/2021 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حضّرت عرسها بيومين.. مذيعة الـ LBCI تدخل القفص الذهبي وتودع عريسها في اليوم التالي (صور)
Lebanon 24
حضّرت عرسها بيومين.. مذيعة الـ LBCI تدخل القفص الذهبي وتودع عريسها في اليوم التالي (صور)
09:00 | 2021-04-11
11/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بمايوه أبيض مثير (صور)
Lebanon 24
لاميتا فرنجية تخطف الأنظار بمايوه أبيض مثير (صور)
09:00 | 2021-04-11
11/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تشعل مواقع التواصل بفستانها الأحمر ورقصها المثير (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
11/04/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:08 | 2021-04-11
11/04/2021 09:08:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
01:30 | 2021-04-12
لبنان يُلاقي رمضان بخواء سياسي و...بطون خاوية
21:00 | 2021-04-11
رمضان والقرآن والإنسان.. بقلم سماحة مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
20:49 | 2021-04-11
رمضان كريم من "لبنان 24"
20:40 | 2021-04-11
دول عربية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان
20:09 | 2021-04-11
دار الفتوى: الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المُبارك
18:35 | 2021-04-11
المحكمة العليا السعودية: تعذر رؤية هلال رمضان اليوم الاحد
فيديو
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
15:00 | 2021-04-11
12/04/2021 06:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
12/04/2021 06:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
Lebanon 24
الدوري اللبناني: فوزان لـ"النجمة" و"الأنصار".. واللقب ينحصر بينهما
21:00 | 2021-04-10
12/04/2021 06:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact