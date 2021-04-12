السعودية: جمع صلاة التروايح والقيام مع صلاة العشاء بجميع مساجد المملكة

اعلنت وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد السعودية اليوم الأحد أن صلاة التروايح والقيام وبما لا يتجاوز 30 دقيقة سيتم جمعها مع صلاة العشاء في جميع الجوامع والمساجد بالمملكة.وقالت الوزارة في بيان ان ذلك جاء بتوصية اللجنة المعنية بدراسة الاجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بالمملكة من قبل وزارة الصحة السعودية.واشارت الى ان هذه الخطوة تهدف الى تقليل مدة وجود المصلين ما يسهم في الحد من تفشي الفيروس نظرا للمخاطر التي قد تنشأ خلال شهر رمضان المبارك اثناء وقت الصلوات والتراويح وما يتطلبه الوضع الوبائي حاليا من اتخاذ اجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد.وشددت على منسوبي المساجد والجوامع والمصلين وجوب اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد من إحضار سجادة خاصة وارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الجسدي والتعاون على البر والتقوى في المحافظة على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.