قرار جديد من دبي بشأن تقديم الطعام خلال رمضان في المطاعم

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، اليوم الاثنين، تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان.

وأجاز التعميم الجديد للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وبحسب "اقتصادية دبي"، وهي هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي في دولة الإمارات، فإن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة.

وفي السابق، كان التعميل المعمول به منذ سنوات يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.