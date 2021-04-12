لبنان

المطران سويف مهنئا بحلول شهر رمضان الكريم: ليستمر المجتمع في تضامنه مع بعضه البعض

Lebanon 24
12-04-2021 | 15:06
A-
A+
Doc-P-812163-637538377462022871.jpg
Doc-P-812163-637538377462022871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم راعي ابرشية طرابلس المارونية، المطران يوسف سويف، "من اللبنانيين عموما والمسلمين خاصوصا، لاسيما ابناء طرابلس وعكار، بالتهاني القلبية لمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مؤكدا على اهمية الشهر الفضيل لما يحمل من معاني دينية وانسانية ووطنية، فالصيام والصلاة خلاله، يشكلان عنوانا لعودة الانسان الى ذاته وربه، فيبحث عن الخير ويتجنب الشرّ من مختلف ابوابه".

ورأى سويف، ان الشهر الفضيل يحلّ على اللبنانيين هذه السنة، في ظل ظروف معيشية صعبة جدا، وفي ظل استهتار من قبل المسؤولين غير مسبوق، يؤدي الى تولّد الازمات بصورة مستمرة ودائمة"،

مؤكدا انه "في شمال لبنان، لاسيما في طرابلس وعكار ، يستقبل المواطنون الشهر الكريم، في ظل مآس اضافية تضاف الى اوجاعهم وازماتهم التي حوّلت الحياة الى شاقة ومتبعة، من هنا، لا بد للمسؤولين والمعنيين ان يكثفوا جهودهم حتى يتمكنوا من خلق الفرص والحلول، التي من شأنها تجنيب ابناءنا المزيد من التعب والظلم لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل.

ولا بد للمجتمع الاهلي، ان يستمر في تضامنه مع بعضه البعض، فيكتمل مفهوم الصوم، عبر فلس الارملة ومشاركة رغيف الخبز". 

وختم متمنيا "ان يحمل شهر رمضان الكريم، الخير والأمن والسلام للبنان واللبنانيين".

لبنان

رمضانيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
17:28 | 2021-04-12
13:12 | 2021-04-12
12:57 | 2021-04-12
12:02 | 2021-04-12
11:30 | 2021-04-12
11:18 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website