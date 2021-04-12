رمضانيات

ميقاتي يهنئ بحلول رمضان: نسأل الله أن يلهم المسؤولين سواء السبيل لإخراج لبنان من الأزمات

Lebanon 24
12-04-2021 | 17:28
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هنأ الرئيس نجيب ميقاتي اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك، وقال: في شهر الرحمة والمغفرة نسأل الله أن يلهم المسؤولين سواء السبيل لإخراج لبنان من الأزمات التي ترخي بثقلها على أهلنا وأن يرفع عن بلادنا البلاء والوباء.
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