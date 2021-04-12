رسمياً... السعودية تُعلن يوم غد الثلاثاء أول أيام رمضان

أكدت المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في مرصد تمير، معلنة أن غداً أول أيام الشهر الكريم في المملكة.كما نقل الديوان الملكي السعودي عن المحكمة ثبوت رؤية الهلال، معلناً يوم غد أول أيام الشهر الكريم.وكانت المحكمة العليا السعودية، قد أشارت أمس الأحد، إلى أنه لم يرد لها ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان تلك الليلة.وقالت حينها: "سنعقد جلسة غداً الاثنين ونصدر قراراً بشأن هلال الشهر الكريم".صعوبة الرؤيةوفي وقت سابق، توقع مدير مرصد جامعة المجمعة، الرائي الفلكي عبدالله الخضيري، صعوبة رؤية هلال شهر رمضان المبارك في جميع الدول العربية أمس الأحد، معللاً أن هلال أمس لم يكن موجودا، لأنه غرب قبل الشمس بنصف ساعة تقريبا، وهو ما صعّب رؤيته في كامل الوطن العربي.وأوضح أن اليوم الاثنين ستكون رؤية الهلال متاحة".