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لبنان
مكتب الخامنئي في لبنان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان
Lebanon 24
12-04-2021
|
20:00
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أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، والأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.
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