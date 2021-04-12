لبنان

مكتب الخامنئي في لبنان: الأربعاء أول أيام شهر رمضان

Lebanon 24
12-04-2021 | 20:00
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أعلن مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان، والأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك.
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