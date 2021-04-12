السيستاني يعلن يوم الأربعاء أول أيام شهر رمضان

أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني أن يوم الأربعاء المقبل، هو أول أيام شهر رمضان.وذكر بيان للمكتب، أن "يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر شعبان ويوم الأربعاء هو الأول من شهر رمضان لعام 1442 للهجرة".ويوم أمس أعلن ديوان الوقف السني في العراق أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.