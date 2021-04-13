عربي-دولي

هكذا هنّأ بايدن المسلمين برمضان

Lebanon 24
13-04-2021 | 06:23
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أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن تهنئته للجاليات المسلمة في الولايات المتحدة والمسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان.

وقال بايدن في بيان له: "نوجه أنا وجيل أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم".

وتابع: "نظرا لأن العديد من إخواننا الأميركيين يبدأون الصيام غدا، فإننا نتذكر مدى صعوبة هذا العام في ظل وباء كورونا، حيث لا يمكن للأصدقاء والأحباء أن يجتمعوا معا للاحتفال، وستفتقد الكثير من العائلات أحباءها أثناء وجبات الإفطار". 

كما أعرب وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالمناسبة في تغريدة عبر "تويتر" عن تمنيه للمسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بأن يكون شهر رمضان شهرا ينعم بالفرح والسلام والازدهار.

 وأضاف: "رمضان مبارك".
المصدر: وكالات

عربي-دولي

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