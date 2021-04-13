عربي-دولي

تحذير من مخطط "داعشي" إرهابي في رمضان

Lebanon 24
13-04-2021 | 08:00
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حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مما ينشره تنظيم "داعش" من رسائل تحريضية لأتباعه من "الذئاب المنفردة"، وحثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات خلال شهر رمضان.

ووفقا للمرصد، فإن "التنظيم الإرهابي دعا ذئابه المنفردة إلى شن هجمات ضد من أسماهم بـ"الصليبيين" و"المرتدين"، وهو ما أكدته صحيفة "لا راثون" الإسبانية أيضا في أحدث تقاريرها".

وأشار المرصد، إلى أنه "أمام تكرار هذه الدعوات التحريضية من جانب داعش، يجدد مرصد الأزهر تحذيره من محاولة التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، لتنفيذ هجمات إرهابية في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعهم عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة".

ودعا المرصد دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أية هجمات إرهابية، خاصة مع تحول "الذئاب المنفردة" خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته.
المصدر: صدى البلد

عربي-دولي

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