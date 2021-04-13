17
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
15
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
تحذير من مخطط "داعشي" إرهابي في رمضان
Lebanon 24
13-04-2021
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مما ينشره تنظيم "داعش" من رسائل تحريضية لأتباعه من "الذئاب المنفردة"، وحثهم فيها على تنفيذ المزيد من الهجمات خلال شهر رمضان.
ووفقا للمرصد، فإن "التنظيم الإرهابي دعا ذئابه المنفردة إلى شن هجمات ضد من أسماهم بـ"الصليبيين" و"المرتدين"، وهو ما أكدته صحيفة "لا راثون" الإسبانية أيضا في أحدث تقاريرها".
وأشار المرصد، إلى أنه "أمام تكرار هذه الدعوات التحريضية من جانب داعش، يجدد مرصد الأزهر تحذيره من محاولة التنظيم وغيره من التنظيمات الإرهابية استغلال انشغال الدول في مواجهة جائحة كورونا والاحتفال بحلول شهر رمضان المبارك، لتنفيذ هجمات إرهابية في محاولة لتعويض الخسائر السابقة ولاستمالة أتباعهم عبر إيصال رسالة مفادها أن التنظيم باق ولم يتأثر بالضربات الأمنية الأخيرة".
ودعا المرصد دول العالم كافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي وقوع أية هجمات إرهابية، خاصة مع تحول "الذئاب المنفردة" خلال الفترة الأخيرة إلى أداة رئيسية يعتمد عليها التنظيم في تنفيذ مخططاته.
المصدر: صدى البلد
عربي-دولي
رمضانيات
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
11:49 | 2021-04-12
12/04/2021 11:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك يحول مليونا و200 ألف دولار لموظفة بالخطأ.. والأخيرة ترفض إعادة المبلغ!
Lebanon 24
بنك يحول مليونا و200 ألف دولار لموظفة بالخطأ.. والأخيرة ترفض إعادة المبلغ!
13:45 | 2021-04-12
12/04/2021 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
11:00 | 2021-04-13
أسعار جنونية وإنقطاع في السلع.. ماذا سيأكل اللبنانيون في رمضان؟
10:49 | 2021-04-13
فهمي هنأ بحلول رمضان: عسى ان يحمل الشهر الفضيل الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا
09:30 | 2021-04-13
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
09:29 | 2021-04-13
شهر رمضان في مصر بعيون الرحّالة والمستشرقين
09:00 | 2021-04-13
نواة التمر.. غذاء مفيد و"دواء سحري" في رمضان
08:34 | 2021-04-13
جعجع هنأ بحلول رمضان: ندعو الله أن يمن على وطننا بالخير
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 11:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 11:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 11:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact