رمضان كريم من "لبنان24"

لمناسبة بدء شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الفضيل، مع ما يرمز اليه من معان روحية سامية، وما يتخلله من عبادات وأعمال رحمة، تقرّب الانسان من خالقه ومن اخيه الانسان تتوجه أسرة "لبنان24" إلى جميع الصائمين بأصدق آيات التبريك، متمنية أن يجعل الله، عز وجل، من هذا الشهر الفضيل شهر خير وبر وبركة، وأن يوفق جميع الصائمين لصيامه وقيامه وآدابه، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والأمان والطمأنينة، وعلى وطننا بخيراته لكي نصل في نهاية رمضان المبارك إلى الشاطىء الأمين متحدين ومتضامنين فنتخطى كل الصعوبات، على أمل أن يشرق علينا فجر جديد مع حلول عيد الفطر السعيد، ويكون لبنان والعالم قد تحرّر من جائحة كورونا، وأن تعود حركة الحياة إلى دورتها الطبيعية.

نتمنى لجميع المؤمنين الصائمين بالتبريكات، لكي يكون شهرا مباركا، رافلًا بالخير والبركات، وأن يكون حلوله بركة على كل لبنان وأهله، وأن يلهم الله عزّ وجلّ المسؤولين فيه على سبل الخير، وأن يسرّعوا الخطى لتشكيل حكومة إنقاذ حقيقي، عسى أن يحمل عيد الفطر السعيد بشائر خير وطمأنينة .



كل عام وانتم بألف خير.