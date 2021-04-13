لبنان

رمضان كريم من "لبنان24"

Lebanon 24
13-04-2021 | 07:50
A-
A+
Doc-P-812353-637538951424595395.jpg
Doc-P-812353-637538951424595395.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لمناسبة بدء شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الفضيل، مع ما يرمز اليه من معان روحية سامية، وما يتخلله من عبادات وأعمال رحمة، تقرّب الانسان من خالقه ومن اخيه الانسان تتوجه أسرة "لبنان24" إلى جميع الصائمين بأصدق آيات التبريك، متمنية أن يجعل الله، عز وجل، من هذا الشهر الفضيل شهر خير وبر وبركة، وأن يوفق جميع الصائمين لصيامه وقيامه وآدابه، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعا بالأمن والأمان والطمأنينة، وعلى وطننا بخيراته لكي نصل في نهاية رمضان المبارك إلى الشاطىء الأمين متحدين ومتضامنين فنتخطى كل الصعوبات، على أمل أن يشرق علينا فجر جديد مع حلول عيد الفطر السعيد، ويكون لبنان والعالم قد تحرّر من جائحة كورونا، وأن تعود حركة الحياة إلى دورتها الطبيعية.

نتمنى لجميع المؤمنين الصائمين بالتبريكات، لكي يكون شهرا مباركا، رافلًا بالخير والبركات، وأن يكون حلوله بركة على كل لبنان وأهله، وأن يلهم الله عزّ وجلّ المسؤولين فيه على سبل الخير، وأن يسرّعوا الخطى لتشكيل حكومة إنقاذ حقيقي، عسى أن يحمل عيد الفطر السعيد بشائر خير وطمأنينة .

كل عام وانتم بألف خير.

لبنان

رمضانيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
18:36 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:49 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:06 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
19:12 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2021-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رمضانيات Lebanon 24
11:00 | 2021-04-13
10:49 | 2021-04-13
09:30 | 2021-04-13
09:29 | 2021-04-13
09:00 | 2021-04-13
08:34 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website