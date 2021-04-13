صحة

الصيام ممنوع على مصابي كورونا؟

Lebanon 24
13-04-2021 | 12:00
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أفاد استشاري الطب الباطني المصري، محمد إسماعيل، بأنه "ممنوع على مصابي فيروس كورونا الصيام نهائيا، حتى التعافي التام للمصاب".

وأشار محمد إسماعيل إلى أن ذلك يعود "لاحتياج المصاب بفيروس كورونا لكميات كبيرة من المياه والسوائل والأطعمة على فترات متقاربة، وأيضا لاحتياجه الأدوية الداعمة".

ولفت استشاري الأمراض الباطنية إلى أن "حرمان المصاب من المياه والأطعمة والأدوية الداعمة لمدة تقارب 15 ساعة يكون له آثار جانبية منها على سبيل المثال لا الحصر:
- الشعور بالهزل والإعياء الشديدين والدوار والصداع.
- انخفاض حاد بضغط الدم وسكر الدم .
كما كشف الاستشاري المصري عدة ملاحظات عند الإصابة بفيروس كورونا، من بينها:
- اشتداد الأعراض التنفسية كالسعال الجاف وضيق النفس وحرقة الصدر اللازمة ( في حالة معاناة المصاب من أعراض تنفسية)
- الجفاف الشديد في حالة معاناة المصاب من قيء أو إسهال شديد أو متكرر.
- جفاف شديد بالحلق والأنف (في حالة معاناة المصاب من احتقان بالأنف والحلق).
- تأخر التعافي من عرض فقدان حاستي الشم والتذوق للحرمان من السوائل لفترة طويلة.
المصدر: صدى البلد - روسيا اليوم

صحة

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