17
o
بيروت
22
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
فهمي هنأ بحلول رمضان: عسى ان يحمل الشهر الفضيل الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا
Lebanon 24
13-04-2021
|
10:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عبر حسابه على "تويتر": "بداية شهر مبارك عساه يحل ببركته خيرا على وطننا، ويخلصه مما يعانيه. ونسأل الله، عز وجل، ان يحمل هذا الشهر الفضيل معه الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا".
مواضيع ذات صلة
ناطق باسم الاتحاد الأوروبي يهنئ المسلمين برمضان بطريقة مميزة.. ماذا رسم؟ (فيديو)
Lebanon 24
ناطق باسم الاتحاد الأوروبي يهنئ المسلمين برمضان بطريقة مميزة.. ماذا رسم؟ (فيديو)
13/04/2021 13:59:14
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: يهلّ علينا رمضان ولبناننا متألّم بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة
Lebanon 24
جعجع: يهلّ علينا رمضان ولبناننا متألّم بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة
13/04/2021 13:59:14
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
Lebanon 24
الرئيس عون تلقى برقيات تهنئة لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
13/04/2021 13:59:14
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع نعمه وتلقّى برقيات تهنئة برمضان
Lebanon 24
عون عرض الأوضاع الاقتصادية مع نعمه وتلقّى برقيات تهنئة برمضان
13/04/2021 13:59:14
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
رمضانيات
محمد فهمي
رمضان
تابع
الأكثر قراءة
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:12 | 2021-04-12
12/04/2021 07:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
Lebanon 24
جنبلاط يحذر من "خطر"... هذا ما قاله
19:32 | 2021-04-12
12/04/2021 07:32:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
06:11 | 2021-04-13
13/04/2021 06:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رمضانيات
13:22 | 2021-04-13
جعجع: يهلّ علينا رمضان ولبناننا متألّم بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة
12:00 | 2021-04-13
الصيام ممنوع على مصابي كورونا؟
11:00 | 2021-04-13
أسعار جنونية وإنقطاع في السلع.. ماذا سيأكل اللبنانيون في رمضان؟
09:30 | 2021-04-13
6 دول تصوم الأربعاء.. وانقسام في بلدين عربيين بينهما لبنان
09:29 | 2021-04-13
شهر رمضان في مصر بعيون الرحّالة والمستشرقين
09:00 | 2021-04-13
نواة التمر.. غذاء مفيد و"دواء سحري" في رمضان
فيديو
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
Lebanon 24
هدف أسطوري بالرأس يهز الشباك من مسافة 36 مترا! (فيديو)
09:00 | 2021-04-13
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 13:59:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact