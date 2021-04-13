لبنان

فهمي هنأ بحلول رمضان: عسى ان يحمل الشهر الفضيل الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا

Lebanon 24
13-04-2021 | 10:49
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غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عبر حسابه على "تويتر": "بداية شهر مبارك عساه يحل ببركته خيرا على وطننا، ويخلصه مما يعانيه. ونسأل الله، عز وجل، ان يحمل هذا الشهر الفضيل معه الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا".
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