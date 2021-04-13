فهمي هنأ بحلول رمضان: عسى ان يحمل الشهر الفضيل الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي عبر حسابه على "تويتر": "بداية شهر مبارك عساه يحل ببركته خيرا على وطننا، ويخلصه مما يعانيه. ونسأل الله، عز وجل، ان يحمل هذا الشهر الفضيل معه الفرج للبنان بولادة حكومة قريبا".