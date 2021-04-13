جعجع: يهلّ علينا رمضان ولبناننا متألّم بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة

وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع معايدة إلى اللبنانيين بمناسبة بداية شهر رمضان الكريم بالقول: "يهلّ علينا شهر رمضان الفضيل هذه السنة، ولبناننا متألّم، بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة، والظلم، والفساد. نسأل الله عزّ وجلّ أن يمنّ على اللبنانيين جميعهم بفيض من بركاته، ليتمّوا صيامهم في هذا الشهر الكريم بخير".



وأضاف: "نتمنى للمسلمين في العالم العربي عمومًا وفي لبنان خصوصًا صوما مباركاً وأن يعمّ الفرح بالعيد أوطاننا، برغم الظروف الصعبة كلّها لأننا أبناء الخير والرجاء والمحبّة".

يهلّ علينا شهر رمضان الفضيل هذه السنة، ولبناننا متألّم، بسبب أكثرية حاكمة بالغطرسة، والظلم، والفساد. نسأل الله عزّ وجلّ أن يمنّ على اللبنانيين جميعهم بفيض من بركاته، ليتمّوا صيامهم في هذا الشهر الكريم بخير.

— SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) April 13, 2021