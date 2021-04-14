في رمضان.. 5 تطبيقات لقراءة القرآن مع التفسير والأذان

هلَّ رمضان هذا العام على المسلمين بالتزامن مع تعاظم الموجة الثالثة من جائحة كورونا، والتي ألزمت معظم الناس بالبقاء في المنزل وممارسة شعائرهم فيها.إليكم مجموعة من تطبيقات القرآن الكريم الجيدة الموجودة على متاجر التطبيقات، والتي يمكنها أن تساعدكم في هذا الشهر المبارك.تطبيق آيات القرآن الكريميعتبر تطبيق القرآن الكريم "آيات" للأندرويد، الأفضل من وجهة نظر العديد من المستخدمين، حيث يوفر كل ما تحتاج إليه في واجهة بسيطة وجذابة .ويوفر لك التطبيق تلاوة لآيات القرآن الكريم بصوت أشهر القراء من مختلف أنحاء العالم، مع تفسير مبسّط ودقيق وواضح لجميع آيات القرآن الكريم. ويحتوي التطبيق على أوضاع للتحفيظ، ويساعدك على حفظ الآيات من القرآن الكريم بشكل مبسط وسهل.والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف أندرويد.القرآن كاملا من دون إنترنتإذا كنت تبحث عن برنامج يقوم بمهمة واحدة فقط، وهي عرض صفحات المصحف الشريف لتتمكن من القراءة بشكل سليم ودون إجهاد للعين، فتطبيق "القرآن كامل بدون إنترنت" هو واحد من أفضل التطبيقات التي سوف تساعدك على ذلك.بعد التحميل وعند تشغيل التطبيق للمرة الأولى، سوف تجد سورة الفاتحة كما لو كانت في صفحة ورقية، ويوفر لك التطبيق معلومات عن السورة قبل أن تبدأ في قراءتها، مثل عدد الآيات وكون السورة مكية أو مدنية، هذا بالإضافة إلى رقم السورة في المصحف الشريف.يتميز تطبيق "القرآن الكريم بدون إنترنت" بحجمه الصغير جدا وتوافقه مع معظم الأجهزة الذكية، فهو مناسب جدا للأجهزة ذات الإمكانات المحدودة التي لا تقبل البرامج الحديثة المتطورة، وذلك لأنه تطبيق بسيط ولا يوجد به الكثير من التفاصيل. فإذا كنت تريد برنامج مصحف بسيط بحجم صغير ومتوافق مع الأجهزة القديمة والحديثة، فسوف يكون التطبيق حلا مناسبا، فهو أقل التطبيقات الموجودة حاليا من حيث الاستهلاك للذاكرة والموارد المختلفة.والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف آيفون وأندرويد.تطبيق تلاوات مصريةوهو تطبيق جديد يحتوي على أجمل وأندر التلاوات لأكثر من 200 قارئٍ مصريٍ، منذ نشأة دولة التلاوة القرآنية في مصر وحتى الآن، مع تعريف مختصر بكل قارئ، وإمكانية الاستماع والتحميل، بالإضافة إلى إذاعة قرآنية تعمل على مدار الساعة.ويحتوي التطبيق على ميزة الأذان أيضا التي توفر لك عدة مزايا، منها: إمكانية سماع الأذان حتى لو كان الهاتف مغلقا أو التطبيق لا يعمل، ومواقيت الصلاة بحسب الموقع الجغرافي، فضلا عن الأصوات الشجية لإقامة الأذان من أفضل المؤذنين حول العالم، واتجاه القبلة بحسب موقعك.كما يحتوي التطبيق على ميزة الوصول السريع عبر مركز الإشعارات، وتقويما يتضمن تواريخ الأعياد والمناسبات الدينية، وتقويما خاصا بشهر رمضان، مع وجود تطبيق متكامل للتسبيح مع دعم لفظي بالفرنسية والإنجليزية، وكذلك عرض لأسماء الله الحسنى بالكلمات والصوت، والقدرة على تخصيص صور التطبيق وخلفياته.والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف آيفون وأندرويد.القرآن العظيميتميز تطبيق القرآن العظيم باعتماده لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة والأزهر الشريف، وتتم مراجعته آية آية بشكل مستمر من قِبَل لجنة علمية مُجازَة بالقراءات العشر.ويحتوي على 5 تفاسير للقرآن الكريم: المختصر في التفسير، والتفسير الميسر، وتفسير السعدي، وتفسير الطبري، وتفسير ابن كثير.ومنوعات في علوم القرآن الكريم، ممثل: أسباب النزول، وتدبر الآيات، وإعراب القرآن، ومعاني غريب القرآن، وأحكام القرآن، وفضائل السور.وتراجم بعدة لغات، مثل: الإنجليزية، والفرنسية، والإسبانية، واللاتينية.وهو التطبيق الأول الذي يحتوي على أكبر شجرة موضوعية لأكثر من 1100 موضوع من جميع آيات القرآن الكريم، في: العقيدة، والعبادات، والمعاملات، والآداب، والسيرة، وقصص الأنبياء، وغيرها.والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف آيفون وأندرويد.القرآن الكريم مع المعاني والتفاسيريقدم لك هذا البرنامج أسلوبا مريحا لقراءة القرآن الكريم، مع ملحق كتاب التفسير المعين للواعظين والمتعظين لمؤلفه الشيخ محمد هويدي، وتفاسير أخرى: الميزان في تفسير القرآن، وتقريب القرآن إلى الأذهان، ومجمع البيان في تفسير القرآن، وتفسير نور الثقلين، وتفاسير كثيرة أخرى. كما أنه موضح لمعاني القرآن الغريبة مع روايات مختارة تتعلق بموضوع إحدى آيات في صفحة من القرآن المجيد.ويضم أكثر من 160 مجلدا و70 ألف صفحة، وقسم منها غير متوفر في تطبيقات التفاسير الأخرى، ويقول القائمون عليه إنه سيتم تطوير التطبيق ليحتوي على المزيد من التفاسير الأخرى التي يندر وجودها على الإنترنت.والتطبيق مجاني ويعمل على هواتف آيفون وأندرويد.