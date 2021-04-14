صوم الجوارِح لا صوم الجوامِح

كتب الشيخ يوسف مروان الديك، مدرّس الفتوى في طرابلس "للبنان 24"

الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان، وعلى ما منَّ به علينا من شهر الصيام والقيام، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلاَ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله، خير من صَلَّى وصام، وقام بالليل والناس نيام، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً.



قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ }

فالله تعالى قد فرض علينا الصيام لتهذيب نفوسنا، وتحسين أخلاقنا، وتنوير بصائرنا، أو قل إجمالًا: لتحقيق التقوى في حياتنا ، فالامتناع عن محبوبات النفس في نهار رمضان يعطي الفرصة للقلب ليتحرك وللعقل ليفكر وللنفس كي تصفو وهذا سبيلٌ لتحقيق تقوى الله تعالى والتي تتأتّى بتنفيذ أوامره واجتناب مناهيه.



وللأسف يظنّ بعض المسلمين أن رضا الله تعالى على العبد في رمضان متعلِّقٌ فقط بامتناعه عن الطعام والشراب من وقت الفجر إلى المغرب؛ بينما الصواب أن الصيام عبادة متكاملة، لها شروطها وآدابها .

هل حقق معنى الصيام من خلا بطنه من الطعام والشراب وامتلأ بأكل المال الحرام؟ وهل صام فعلاً من أمسك عن المفطرات وأطلق لسانه و سمعه في الحرام؟ وهل صام رمضان مَن تعدّى على الآخرين في أعراضهم أو أموالهم أو أجسادهم أو شارك في ذلك؟

وهل صام حقاً من أمسك عن الغذاء وقلبه وفكره مليئان بالأحقاد والدسائس على المسلمين وقضاياهم؟.

يقول جابر بن عبد الله- رضي الله عنه-: " إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقارٌ وسكينةٌ، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء".

إذاً فالصيام مدرسةٌ إيمانيّةٌ أخلاقيّةٌ بامتياز , والمقصود منها صوم الجوارح تزامناً مع صوم البطون حتى تنال ثمرة الصوم وتفهم علّته وأبعاده فيكون هذا ديدنُك وسلوكك في كل العام والأحوال.

وصوم الجوارح هو: صوم اليد عن المعاصي، فلا تبطش، ولا تسرق، ولا تضرب. صوم الرجل عن المشي إلى أماكن اللهو والخنا، والفساد في الأرض، ومحل سخط الله وغضبه. صوم اللسان عن الكذب، وقول الزور، والنميمة والغيبة، والسب، والجدال, قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»

صوم الأذن عن الإصغاء إلى ما لا يرضاه الرب سبحانه لأن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه. صوم العين بغضّها عن النظر إلى ما يغضب الرب- جل جلاله- , النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها مخافة الله أعقبه إيماناً يجد طعمه في قلبه. صوم الجوف عن أكل الحرام من الرشوة والربا، أو الغلول والسرقة، أو أكل أموال اليتامى، ومرتبات الموظفين .

إذاً الصيام صيام الجوارح ، نعوذ بالله أن نقنع بصيام الفم واللسان فهذا صيام العوام ، وصيام لا يقدم ولا يؤخر، فلا معنى للصوم بالكف عن الطعام الحلال، ثم الإفطار على الحرام قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «رب صائم حظّه من صيامه الجوع والعطش»

فلْيحفظ كل واحد منا صومَه، ولْيُكْمِل نُسُكه، ولْيعلم أن أجره في الصيام ليس مرتبطًا فقط بامتناعه عن الشراب والطعام؛ بل مرتبط كذلك بامتناع جوارحه عن الحرام!

وقال بعضهم: إذا لم يكُن في السمع منّي تصامُمٌ وفي مُقلَتي غضٌّ وفي منطِقي صمتُ

فحظّي إذاً من صوميَ الجوع والظما وإن قُلتُ إنّي صُمتُ يوماً فما صُمتُ.