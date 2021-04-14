"أجيالنا" تجوب شوارع بيروت إحتفالاً ببداية شهر رمضان الكريم

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفي ظلّ الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان واللبنانيين، إختارت جمعيّة "أجيالنا" أن تستقبل هذا الشهر الفضيل من خلال إقامة مسيرة سيّارة لبثّ الأمل والبهجة في سكّان مدينة بيروت الحبيبة. وللغاية أقامت الجمعية مسيرة اليوم الاول من الشهر المبارك، وتتضمنت مشاركة 4 سيارات جابت شوارع بيروت وصدحت بالتهاليل والأناشيد ابتهاجًا بإستقبال الشهر الكريم.

تهدف "أجيالنا" من خلال هذه المسيرة السيّارة الرمضانيّة الى إدخال البهجة والسرور الى قلوب أطفال مدينة بيروت. وتتمنّى "أجيالنا" أن يكون رمضان شهراً كريماً على جميع اللبنانيين، على رجاء أن يعمّ الخير وتتحسّن هذه الظروف الصعبة في لبنان.