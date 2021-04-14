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لبنان
بخاري أقام مأدبة إفطار على شرف دريان
Lebanon 24
14-04-2021
|
22:26
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أقام السفير السعودي لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري، في مقر إقامته في اليرزة، مأدبة إفطار في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك على شرف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وقدم بخاري التهنئة إلى المفتي دريان وجميع المسلمين، في مناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنيا للجميع "قبول صالح الأعمال وأن ينعم لبنان الشقيق بالأمن والإستقرار في هذا الشهر الكريم".
المصدر:
الوكالة الوطنية
لبنان
رمضانيات
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