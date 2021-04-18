صحة

متعافو "كورونا" ورمضان.. إليكم النصائح الواجب اتباعها

Lebanon 24
18-04-2021 | 09:00
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دراسات متعددة منها بريطانية صدرت مؤخرا عن هيئة الصحة العامة في لندن، ترجح أن يكتسب الأشخاص المتعافين من مرض "كوفيد-19" مناعة ضده لفترة 3 شهور وأحيانا تمتد لخمسة أشهر.

ورغم ذلك يحذر باحثون واختصاصيون من أن المناعة ليست مطلقة، مما يعني أن بعض الأشخاص المتعافين عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى، وهو ما اتفق معه وكيل وزارة الصحة المصرية للطب الوقائي محمد عبدالفتاح، مؤكداً في تصريحات خاصة لـ "سكاي نيوز عربية"، بأن الإصابة بفيروس كورونا والتعافي منه ليس بضمان كافي لعدم الإصابة مرة أخرى بالفيروس، وعلى المتعافين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لعدم الإصابة مرة أخرى.

فيروس كورونا متغير

ونفى وكيل الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية عبر "سكاي نيوز" ما يتم تداوله من معلومات غير صحيحة بشأن اكتساب المتعافين من فيروس كورونا مناعة وقائية ضد الفيروس لمدة 3 أشهر.

وقال عبدالفتاح إن هذا أمرا متفاوتا، فهناك بعض الأمراض مثل الحصبة والتي يصاب بها المريض مرة واحدة فقط في العمر لأن الجسم يكتسب مناعة ضدها، ولكن فيروس كورونا متغير، وهناك بعض الأشخاص الذين يتكون لديهم أجسام مضادة ضد الفيروس مما يكفل عدم إصابتهم مرة أخري و آخرين لا يتكون لديهم تلك الأجسام فيكونوا عرضة للإصابة مرة أخرى مثل أي مواطن في حال عدم إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

نصائح يجب على متعافي فيروس كورونا

وفيما يخص الإجراءات الواجب مراعاتها خلال شهر رمضان، قال عبد الفتاح إنه يجب على المواطنين ارتداء الكمامات وعدم تبادل الزيارات و"العزومات" وأيضا عدم تبادل التحيات بالأيدي عقب الصلاة في المساجد واستعمال سجادة الصلاة الخاصة والحفاظ على المسافة الآمنة من اليمين و اليسار، فضلا عن التهوية الجيدة للمنازل والتنظيف المستمر وعدم الإقبال على المولات ومطاعم الأغذية المزدحمة، وكذلك يجب على أصحاب المحلات الغذائية الحفاظ على سلامة المواطنين بتوفير مناطق انتظار بما يكفل عدم الازدحام داخل المطعم ، ويحافظ على سلامة المواطنين.

ساعات كافية من النوم
وأشار عبد الفتاح إلى عدة نصائح يجب على متعافي فيروس كورونا إتباعها، مثل أخذ قسط كافي من النوم، لأن حصول المتعافين على عدد ساعات كافي من النوم يرفع مناعة الجسم، في حين أن السهر خاصة في أثناء شهر رمضان يفقد الجسم جزءا كبيرا من مناعته.
وأضاف يجب على المتعافين تناول وجبة غذائية متوازنة تشتمل على محتوى كافي من البروتينات والخضروات والفواكه وشرب 8 أكواب من المياه على الأقل في الفترة ما بين الإفطار والسحور.

المصدر: "سكاي نيوز

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