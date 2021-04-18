رمضان دروس وعبر في الصبر..

بقلم: الشيخ الدكتور حبيب عبد الغني استاذ جامعي والإمام المنفرد في مسجد مصطفى آغا بربر/ايعال/ قضاء زغرتا

ها قد حلت بشائر رمضان وتفتّحت أبواب الجنان فلن يغلق منها باب، وغلّقت أبواب النيران، ولن يفتح منها باب، ذاك هو شهر المغفرة والعتق من النار، حيث ينادي المنادي في كل يوم يا باغي الخير أقبل لتجد الثواب على ما قدمت من خير، ويا باغي الشر أقصر فكفاك تقصيرًا وذنوباً، وعد إلى الله، فإنك لا تعلم هل ستعيش إلى رمضان القادم أم لا؟ فليستفد المقبلون من مكارم هذا الشهر وتعود الصبر بالانسجام الروحي والجسدي بكل يقين، مع ما أمر الله تعالى، ثم وقد تعودت الصبر عن مشتهيات النفس، وترويض للنفس بترك الملذات المباحة في نهار رمضان كالطعام والشراب والجماع، ومع أن هذه الأمور مباحة في غير نهار رمضان إلا أن الصائم يستطيع أن يمتنع عنها استجابة لأمر الله لأن في الاستجابة حياة مدخرة، وفي هذه أيضا حكمة من وفالالتزام بمناسبة الله في الطعام والشراب والشهوة حصول للتقوى كما قال ربٌّنا - تبارك وتعالي -: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) فحصول التقوى يكون باستشعار مراقبة الله - تعالى - في السر والعلن الله (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور)، ويكون بتعويد النفس على كبر جمالها والانصياع بالصيام والقيام، والإكثار من النوافل والزهد في الحلال المباح، وتتعود النفس عدم التفكير بالخروج من إطار العبودية الحقيقية.



ومن أهم الدروس التي نخرج بها من هذا الشهر المبارك كذلك هو "الصبر" ومع تقسيم السلف لدرجات الصبر إلا أن الصبر على طاعة الله هو أعلى درجات الصبر، لذلك كان الأمر في الطاعات بصيغة "افتعال" في سورة طه (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها)، وقال - جل وعلا - في سورة مريم: (رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته) لأن من العبادة ما يُكره بسبب الكسل مثل الصلاة، ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاة والصدقة، ومنها ما يكره بسبب الكسل والبخل معا كالحج، ومنها ما يكره بسبب الجبن والخوف كالجهاد.وطاعة الله تحتاج من المسلم إلى مجاهدة نفسه، وترويضها على الطاعة، والالتزام بأوامر الله.كذلك نتعود في رمضان الصبر عن مشتهيات النفس، وهي بطبعها ميالة إلى الشهوات (إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي)، فالنفس تميل إلى شهوة البطن وشهوة النوع وشهوة اللسان، وشهوة النظر، وسوى ذلك، فيتعود المسلم تهذيب هذه الشهوات وضبطها وكبح جماح نفسه، فيخرج منه وقد ساق نفسه بنفسه، وانقادت طوعًا أو كرها لصاحبها، ومن لم يستفد من رمضان خرج وقد ساقته نفسه إلى المهالك وقادته فخفت لبه، وأصبح لا يرى إلا صورة شهوته، ولا يسمع إلا لصوتها، ولا يستجيب إلا لندائها، وهي تبدأ بالحلال ثم تنتهي به إلى الحرام - أعاذنا الله وإياكم.فثواب الصبر في القرآن عظيموهو سبب تحية الملائكة في الجنة، كما في سورة الرعد (والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار)، وهو سبب الفوز بالغرفة (الجنة) فقد قال الله في شأن عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما) بما صبروا على طاعتهم وانقيادهم لأوامر الله سبحانه، وقال الله في شأن عباده الأبرار الذين يوفون بالنذر ويطعمون الطعام ويخافون شر يوم القيامة (فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولاقّاهم نضرة وسرورا* وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا). فالصبر ثوابه الجنة، وخاصة إن كان عن مشتهيات النفس وإكراها لها على طاعة الله...ايها الأحبة فيوضات رمضان كثيره ومناهله وفيرة، ومن أخذ منها فقد اخذ بخير كثير، فما أحوجنا اليوم إلى دروس وعبر مستخلصة في أيام السمو هذه، حيث تنعتق الأجساد من اثقالها، لتقبل على الله افرادا وجماعات، كمثال للخيرية والوسطية في موقع الشهادة على الناس، أصلح اللهم احوالنا وردنا إليك ردا جميلا، وتقبل من عبادك الصيام والقيام والطاعة، حفظكم الله جميعا ورعاكم وتقبل الله منكم الصالحات.