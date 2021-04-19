صحة

هكذا تتغلبون على العطش الشديد أثناء الصيام

Lebanon 24
19-04-2021 | 09:00
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يعاني الكثيرون خلال شهر رمضان بعد ارتفاع درجات الحرارة في بعض البلدان العربية والإسلامية الفطرة الأخيرة.

 

وللتغلب على العطش الذي تشعر به خلال الصيام إليكم بعض الطرق البسيطة التي تجعلك تتخلص من العطش نهائيا.

 

 تناول الزبادي (اللبن) في السحور، حيث يعمل على ترطيب الجسم وتقوية جهاز المناعة.

 

عدم تناول الكافيين خلال السحور وتناول العصائر الطبيعية مع نسبة قليلة من السكر، مثل البطيخ الذي يحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

 

الاهتمام بتناول الخضروات في السحور خاصة الخيار والطماطم والخس،  والتي تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف والعطش خلال الصيام، وفقا لموقع "اليوم السابع".

   

عدم تناول الأطعمة التي تحتوي على السكريات العالية أو الملوحة العالية لتجنب الشعور بالعطش.

 

خذ حماما باردا أثناء الصيام، فذلك يساعد على ترطيب الجسم وحمايته من العطش الشديد.

المصدر: سبوتنيك

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