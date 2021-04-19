صحة

5 عادات غذائية صحية لتنقية الدم من السموم في رمضان

Lebanon 24
19-04-2021 | 15:00
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من المهم العمل على تنقية جسم الإنسان من السموم التي تعد ضارة، ويأتي شهر رمضان، كفرصة لتحسين صحة الأعضاء الحيوية المسؤولة عن تنقية الجسم مثل الكلى والكبد.

وبحسب موقع "الكونسلتو" المتخصص في أخبار الصحة يجب الاهتمام بتناول مجموعة من الأطعمة والمشروبات، تساعد على تنقية الدم من السموم، ووضع الموقع 5 عادات تساعد على ذلك.


الاهتمام بالسوائل

يشير الموقع إلى ضرورة الاهتمام بشرب 3 لتر من الماء يوميًا، ويمكن أن كذلك تناول العصائر الطازجة، شرط أن تكون خالية من السكر.

تناول الفاكهة

تحتوي الفاكهة على فيتامينات كثيرة تساعد على تعزيز صحة الكبد، بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة، المسؤولة عن مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان.

لذلك تلعب الفاكهة دورًا كبيرًا في تطهير الجسم من السموم.

ويفضل تناول الفاكهة بعد وجبة الإفطار بساعتين على الأقل، لكي يتمكن الجسم من امتصاص عناصرها الغذائية بشكل كامل.

لا تنسى البروتينات

تساهم الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل اللحوم الحمراء والدجاج والأسماك، في تنقية الجسم من السموم الضارة، بفضل احتوائها على الأحماض الأمينية، شرط أن تكون خالية من الدهون.

التوابل

تساعد على إكسابها عناصر غذائية، تؤدي إلى تعزيز وظائف الكبد، خاصة التخلص من السموم.
ويعد الكمون من أبرز التوابل التي تنقي الجسم من السموم، بالإضافة إلى الزنجبيل والكركم والزعفران وإكليل الجبل.

الحبوب الكاملة

لها أهمية كبيرة توازي أهمية الفاكهة والبروتينات، كونها غنية بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الفضلات عبر الأمعاء، إلى أن يتم طردها خارج الجسم عن طريق عملية التبرز.

المصدر: سبوتنيك

صحة

رمضانيات

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