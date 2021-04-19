سبع جوانب رمضانية لبناء الذات

بقلم: الشيخ الدكتور علي محمد الشيخ - إمام وخطيب مسجد الوفاء\ أستاذ محاضر في جامعة الجنان

تُحَقِّقُ العباداتُ في الإسلام أهدافاً متعددةً على المستوى بناء الفرد والمجتمع والدولة والأمة، ومن هذه الأهداف هدفٌ هامٌ جداً وهو: بناء الذات أي بناء الشخصية الإسلامية السَويَّة التي يريدها الله سبحانه وتعالى، فهي عبادات تبني الشخصية بنَاءً مُميَّزَاً تؤهِّلُهُ ليكونَ خَليفةَ الله في الأرض، ومن خيرِ أُمةٍ أُخرجت للناس.



فعبادةُ الصيام خلال شهر رمضان تبني الذات من 7 جوانب أساسية، وهي: العلمي، الإيماني، النفسي، الجسدي، الاجتماعي، المهاري والاقتصادي.1. الجانب العلمي: فأمَّا بناء هذا الجانب فيكون بجعل رمضان شهر العلم والعمل لا شهر النوم والكسل، مظهراً أنَّ العلمَ قبلَ القول والعمل، وذلك ظاهرٌ في كون رمضان شهر القرآن فيُقبِلُ المسلمُ على تلاوة وتعلم القرآن لأنه يتعلم فيه منهاجَ حياته وطريقَ نجاحِهِ في جميع مناحي الحياة.2. الجانب الإيماني الروحي: وبناء هذا الجانب يتجلى في كون الصيام فريضةً ربانيةً يتقربُ بها المسلمُ إلى ربهِ سبحانه، وذلك من خلال: تدارس القرآن الكريم؛ فرمضانُ شهرُ مدارسة القرآن، والقرآنُ منهاجُ رمضان التربوي والإيماني وغذاءُ الروح الربَّاني، والدعاء، والخلوة الإيمانية التربوية (الاعتكاف)، والتروايح، وتطهير النفس بالإنفاق من خلال الزكاة والصدقات.3. الجانب النفسي: ورمضان يبني هذا الجانب من خلال أمور: الصفات الشخصية، تلبية الحاجات الأساسية، واستخدام التحفيز وتأمين الصحة النفسية.أولاً: الصفات الشخصية: فيتعلمُ الصائمُ من صيامهِ صفةَ اليقظة، والإخلاص، والضمير الحي، والقدرة على التغيير، والصراحة مع النفس، وتوطين النفس، واغتنام الفرص واقتناصها، وأدب الحوار وجمال الكلام، وقوة الشخصية وذلك من خلال:(ضبط الشهوات-ضبط اللسان والأفعال-ضبط ردات الفعل-ضبط المواعيد).ثانياً: تأمين حاجات الإنسان الأساسية: فالصيام يقومُ بتلبية الحاجات الأساسية للإنسان المعروفة بالحاجات الفيسيولوجية (الطعام، والشراب، والزواج،...)، وتلبية الحاجة إلى التقدير والاحترام، وتلبية الحاجة إلى الانتماء، وتلبية الحاجة الروحية.ثالثاً: استخدام التحفيز في تنشيط الدافعية: فالصيام يستخدم مبدأ: أجرٌ كبيرٌ وثوابٌ عظيمٌ، ومن ذلك: أنَّ أجر الصيام بغير حساب، وحفظ الصائم من دخول النار، وإضافة الصيام إلى الله تشريفاً، وأنَّ الصيام كفارة الخطايا، والصيام يشفع لصاحبه، وأنَّ الله تعالى قد خَصَّصَ باب الريان للصائمين، وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، دعاء الصائم مستجاب، وفي الختام إقامة حفل التكريم في يوم العيد.رابعاً: تأمين الصحة النفسية: ويظهرُ ذلك من خلال الطمأنينة والراحة النفسية، وصفاء العقل والقدرة على التفكير، والتفاؤل وحب الحياة، والتخلص من الاكتئاب، وتقوية الإرادة، والإحساس بالفقراء، وتهذيب النفس، والتخلص من الكبر، وتأجيل الإشباع والصبر.4. الجانب الاجتماعي: ويظهر ذلك من خلال:- نشر ثقافة إصلاح ذات البين، ونشر ثقافة العفو والتسامح، وزيارة الأرحام والأقارب والتواصل مع الجيران.وكذلك يظهر من خلال نشر ثقافة الخطأ: فبين حكم الخطأ نسيانا، والدعوة إلى التوبة والتحذير من الخطأ.- نشر ثقافة الفرح والسرور: فللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه.- الاهتمام الأسري: من الاهتمام بالزوجة وتعليمها أمور دينها، ومساعدتها في أمور البيت.- الاهتمام بالأسرة: وذلك ظاهرٌ في جلسة الإفطار والسحور، والاشتراك في العبادات وصدقة الفطر.5. الجانب الجسدي: فالجسدُ أمانةٌ بين يدي صاحبه، فعليه أن يحافظ على حقوقه من الغذاء الصحيح والنوم المريح، وممارسة الرياضة، والبعد عن المحرمات، مع ما في الصيام من فوائد صحية.6. الجانب المهاري (الإتقان): الاتقانُ صفةٌ من صفات الله تعالى، والاتقان صفة أساسية من صفات المسلم فاللهُ تعالَى يحبُّ إذا عمِل أحدٌ عملًا أن يُتقِنَه، فالصيام يبين كيفية اكتساب صفة الاتقان، من استراتيجية وضع الأهداف، ووضع الخطط المنهجية لتحقيق الهدف، والجودة والتميّز في أداء العمل وإتمامه وتجويده.7. الجانب المالي: لقد الإسلام المالَ أهميةً كبرى، فبالمال نصلي ونصوم ونزكي ونصوم ونحج ونتزوج ونربي أولادنا ونعلمهم ونربيهم، لذلك حض وجود المال، وقام بحفظ المال وجوداً ورعايةً وتنميةً، وقد تجلى بناء رمضان للجانب الاقتصادي من خلال: الصدقات، وأداء الزكاة، وصدقة الفطر، ومصاريف العيد وتقديم الهدية.فمن صَامَ رمضانَ للهِ حقاً وقامَ بهِ بأركانهِ وسننهِ وآدابهِ صدقاً خرجَ من رمضان بشخصيةٍ متوازنةٍ متكاملةٍ محقِقَاً قول الله تعالى (يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 183، ومن أجمل معاني تتقون أي تتقنون، والحمد لله رب العالمين.