رمضان يحيينا

بقلم الشيخ الدكتور أحمد سيف الدين - أستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية - رئيس المكتب التنفيذي لهيئة العلماء المسلمين جبل لبنان - إمام وخطيب مسجد الديماس - برجا

شهر رمضان أعظم الشهور عند الله تعالى ، وقد اختاره الله سبحانه ليكون الوعاء الزمني لأكرم عبادة عند الله وهي الصيام .

العبادة التي نسبها الله تعالى إلى نفسه ، وجعل أجرها وثوابها متواصلاً من غير تحديد ، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : كلّ عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وطعامه من أجلي ."

لقد خصّ الله تعالى الصوم لأنه لا يقع فيه الرياء كما ممكن أن يقع في غيره ، وهو عبادة سرية بين الله تعالى والإنسان ، ولا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله سبحانه .

إنّ الصيام يربي النفوس المؤمنة على كل خير بل يربي المجتمع على طاعة الله تعالى والتعاون والتضامن على البر والأخلاق والقيم الإنسانية النبيلة السامية .

إنّ الصيام يربي الإنسان على الإحسان في التعامل مع الآخرين بكفّ الأذى وبذل المعروف ، والإبتعاد عن الغش والإحتكار وبخاصة التجار .

إنّ الصيام يغرس في نفس المؤمن قيمة الصبر بأنواعه وهي : الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء والصبر على إيذاء الآخرين .

إنّ الصيام يزرع في نفس المؤمن السخاء والجود والمسارعة في مساعدة المحتاجين ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجودَ الناس ، وكان أجودَ ما يكون في رمضان .

إنّ الصيام يغرس في نفس المؤمن الرحمة والإنسانية ، فشعور الإنسان بالجوع والعطش لساعات معدودة في اليوم مع توفر الطعام والشراب يذكّره بالجوعى والعطشى الذين لا يجدون لقمة طعام أو شربة ماء ، يدفعه هذا الشعور إلى مساعدتهم وتخفيف معاناتهم .

إنّ الصيام يربي المؤمن على الإرادة القوية المستعلية على شهوات النفس ، ويزرع فيه إرادة الصمود في وجه الظلم والظالمين ، والفساد والفاسدين للدفاع عن حقوقه المسلوبة .

فما أحوجنا اليوم إلى هذه المعاني الراقية والقيم السامية ، ونحن نعيش ظروفاً قاسية سيئة من الناحية السياسية والإقتصادية والمعيشية والإجتماعية والصحية وغيرها . نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء والغلاء وأن يجمعنا على طاعته وحبّ الخير والأعمال الصالحات .