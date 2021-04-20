كتب عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ فؤاد زرّاد لـ"لبنان 24":

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. وبعد:

في ذلك الغار العتيق، المتهادي على جنبات عبق التاريخ، لاحت بيارق النور، وتراكم فيض البركات، حينما أذن الله تعالى أن يكون هذا الركن الركين بوابة السماء التي انسكبت منها خفقات القلوب، ورياحين الإيمان، وأشجان المتقين. تجلت تلك اللحظة المهيبة، في ليلة أذابت بهاء الجمال أمامها، وفي أيام تعاظم قدرها لينتظم عقدها في شهر الله المبارك. فكان القلب النقي التقي لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو مستقر ذلك الوحي العظيم، وحوض إشراقاته، ومنزل بركاته.



في تلك اللحظة تعانقت فضائل السماء مع العريكة النفيسة، وامتزجت طهارة المكان بقدسية الزمان، لتعلن أن حبل الله المتين قد أُزلف، وأن كلماته التامات قد توهجت، فأشرقت الأرض بنور ربها.إن الإضاءات الساطعة لـذلك الكتاب الذي لا ريب فيه الذي نزل في ذلك الغار العتيق، تعجز من رانت نفسه، وأقفلت أقفال قلبه، عن تذوق حلاوة آياته، وتدبر معاني أحكامه، لا بل قد أُوصد خليف جوارحه عن عشق تلاوته، والانكباب على قراءته آناء الليل وأطراف النهار.وبينما هذه حال سوادنا الأغلب الذي هام في استنشاق زهرة الدنيا الزابلة، وتاه في مساريب الحياة الجارفة، وشتت بصيرته عن كنه وجوده، إذ أهلَّ الله تعالى علينا شهر رمضان، المفعم بشآبيب منهمرة من الرحمة الرحيمة، وبسيل عارم من المغفرة الكريمة، وقد أحاطه بسبل مطوقة من وسائل سمو الذات، وشفافية الروح، وسكون الجوارح، وهدوء النفس، لعل ذلك يسعفنا في إضاءة مصابيح فؤادنا، وفتح تلابيب قلوبنا، عسى أن ترهف مسامعنا لآيات كتابه الكريم إرهافًا لطيفًا، وترسخ معانيه في قلوبنا رسوخًا ثابتًا، وتتسرب إشراقاته إلى مكنونات عقولنا، فعندها ترتقي أرواحنا في مدارج السالكين، وتعرج نفوسنا في معارج العارفين.فسارع في رمضان إلى أن تنفض الغبار عن كتابك الكريم، وأن تعيد اكتشاف آياته العظيمة، وأن تُقبل عليه بكل مداركك؛ فإن لم تعطه كلك، لم يعطك سره، وإن لم تخلص في تلاوته، فلن يمنحك مفاتيح نوره، وإن لم تنكب بإخلاص في تدبر إياته، فلن تشرق على قلبك أنواره.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين