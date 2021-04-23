رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً

واستناداً إلى هذه المعدّل،، إذ يُتوقع أن يولد هلال شهر الصيام في كانون الثاني ثم في كانون الأول.في حديث مع "Gulf News"، رفض المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك حسن أحمد الحريري اعتبار قدوم رمضان مرّتين في العام ظاهرة، مبيناً أنّ الشهر القمري يتقدّم 11 يوماً سنوياً.وأوضح الخبير أنّ التقويميْن القمري والشمسي منفصلان ومختلفان، قائلاً: "التقويم الشمسي مرتبط بالشمس أمّا القمري فيكون دائماً أقصر بـ11 يوماً. لذا، فإنّ مجيء رمضان مرتيْن في عام واحد هو نتيجة طبيعية لوجود تقويميْن مختلفيْن". وتابع الخبير: "اخترع البشر التقويم كي نستخدمه كمقياس ولحساب الوقت".يُذكر أنّ حسابات فلكية أجراها علماء في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر كشفت قبل أيام أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 أيار المقبل.