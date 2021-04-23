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عربي-دولي
رمضان سيأتي مرتين بهذه السنة.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكياً
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
23-04-2021
|
12:30
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من المعروف أنّ شهر رمضان، وهو تاسع شهر وفقاً للتوقيت الهجري، يتقدّم كل عام بين 10 و11 يوماً نظراً إلى أنّ الفرق بين السنة الهجرية والميلادية يتراوح بين 10 و12 يوماً. وعلى سبيل المثال، بدأ رمضان العام الفائت يوم الجمعة في 24 نيسان، أمّا هذا العام فبدأ يوم الثلاثاء في 13 نيسان، أي أنّ الفارق بلغ 11 يوماً.
واستناداً إلى هذه المعدّل،
يُتوقع أن يحتفل المسلمون بقدوم شهر رمضان مرّتين في العام 2030
، إذ يُتوقع أن يولد هلال شهر الصيام في كانون الثاني ثم في كانون الأول.
في حديث مع "Gulf News"، رفض المدير التنفيذي لمجموعة دبي للفلك حسن أحمد الحريري اعتبار قدوم رمضان مرّتين في العام ظاهرة، مبيناً أنّ الشهر القمري يتقدّم 11 يوماً سنوياً.
وأوضح الخبير أنّ التقويميْن القمري والشمسي منفصلان ومختلفان، قائلاً: "التقويم الشمسي مرتبط بالشمس أمّا القمري فيكون دائماً أقصر بـ11 يوماً. لذا، فإنّ مجيء رمضان مرتيْن في عام واحد هو نتيجة طبيعية لوجود تقويميْن مختلفيْن". وتابع الخبير: "اخترع البشر التقويم كي نستخدمه كمقياس ولحساب الوقت".
يُذكر أنّ حسابات فلكية أجراها علماء في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر كشفت قبل أيام أن غرة شهر شوال للعام الهجري الحالي 1442هـ (أول أيام عيد الفطر المبارك) ستوافق يوم الخميس 13 أيار المقبل.
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ترجمة "لبنان 24"
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