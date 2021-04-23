رَمضانُ إذ يُعرِّينا

كتب الاستاذ الجامعي وعضو مجلس إدارة الأوقاف في طرابلس الدكتور حسام سباط ل "لبنان 24"المواسمُ الدينية أو الثقافية مساحاتٌ تُفصِحُ عن خصوصياتِ الشعوب ومظاهرِ رقيِّ أو تخلّف المجتمعات، وهي معاييرُ تَميُّزِها وصورِ تمدّنها، إنها مرآةٌ عاكسةٌ تكشف بوضوح واقعَ الأمم، وتُشخِّص أمراضها وعيوبَها.ويشغلُ رمضانُ في الذاكرة الجَمْعية للشعوب الإسلامية مساحةً واسعةً ممتدةً في الزمان (شهر كامل يتجدد منذ قرون وقرون)، وفي الممارسة والأنشطة ومظاهر الاحتفاء نراه يحتل حَيِّزاً مهماً في الوجدان الشعبي يُهيِّئه للكشف الدقيق عن واقع الأمة، ومدى انسجامها مع عقائدها وقيمها وركائز نهضتها.إذا تأمّلنا جيداً من الناحية النظرية، نلحظ تعدّد جوانب الخير في رمضان وتنوّعها: جانب تعبديٌّ محضٌ: الصيام والقيام؛ جانب اجتماعي نَسجتْ خيوطَه العادات التي ترسّخت خلال قرون؛ جانبٌ تكافلي تضامني حيث يتشاركُ الغنيُّ والفقير الجوعَ في النهار ليتقاسموا الخبزَ وأنواعَ النِعَم في المساء؛ جانب اقتصادي يقودُه زيادة الإنفاق وإخراج الزكاة والصدقات؛ جانب روحي متجسد بالتفرغ للعبادة والاعتكاف في المساجد للذكر والتفكّر وتلاوة القرآن؛ يُحيطُ بكل ذلك الجانبُ السلوكي فيُبلس الصائمَ لَبوسَ التقوى، ويطبعه بطابع التجرد والإخلاص لله، والرقي بالفكر والقول والعمل، والسمو فوق المادة وفوق الأهواء حتى ينجح في تزكية نفسه، وجلاء قلبه ليستقبل ليلةَ القدر المباركة استقبالاً لائقاً يؤهّله للفوز بالمغفرة التامة ومحو الذنوب والاقتراب أكثر وأكثر من الله تعالى.رمضانُ إذنْ كَنزٌ زادَتْه الأيامُ ثراءً وتنوّعاً، ورَصَّعتْ بجواهره البراقة عاداتٍ وتقاليدَ نظَمتْ بها عِقْداً يزهو في كل مدينة تألَقاً وسحراً، ويشعُّ في كل ناحية خيراً ونوراً؛ من موائد الرحمان على الطرقات، إلى فانوس المسحراتي في الأحياء، مروراً بالخيام والفوازير والسهريات، ما أكثرَ الألوانَ في نفحاتك يا رمضان؟نعم نجحت الشعوبُ الإسلاميةُ في تشكيل منظومةٍ اجتماعيةٍ متفرِّدة في شهر رمضان، غدت مرآةً عاكسةً تُصوِّر كلَّ مجتمع على حدة، وتكشف مظاهرَ تفاعله مع القيم الرمضانية وغاياتها النبيلة. ومن الواضح لمن يُمعنُ النظرَ في هذه المرآة الرمضانية أن المجتمعاتِ الإسلاميةَ الأُولى قد استوعبتْ دروسَ الشهر وحِكمَه وترتيبَ أولوّياته أيَّما استيعاب، واستفادت منها أيَّما إفادة، فنتج عن ذلك انتصاراتٌ عديدة، وعلى صُعُد مختلفة اجتماعياً واقتصادياً .. وحتى عسكرياً.لكن للأسف طَغَتْ بمرور الأيام العاداتُ الجارفة الجافةُ على القيم الخالصة، فتراجعت الأخيرةُ واضمحلتْ، ولم نعد نرَ هذا الألَقَ السامي في استيعاب مقاصد الشهر الفضيل وطُهرِ غاياته. ولم تعد الأمةُ تتفاعل معه بالوعي المطلوب، ولا بالإيجابية المنتِجة فعكست بالتالي صورةً مشوَّهة، وواقعاً مراً أليماً في مرآة هذا الشهر العظيم.استغفارُنا يحتاج إلى استغفارلننظر حولَنا، ماذا نرى؟ طغيان المادة على الروح، غلبةَ المظهر على الجوهر، إهدار القيم ومتابعة رعونات النفس والهوى، الاعتناء بالقشور على حساب الأُصول، تفريغ العبادة من معانيها، التركيز على بعض النوافل وإهمال الفرائض، السهر أول الليل والنوم آخره، الرياء المرافِق لمعظم خطواتنا حيث تسابقُ الكاميرا طبقَ الطعامِ للفقير، الإسراف على الذات وقلة الإنفاق على المحتاجين،.. وغير ذلك مما تعلمون. فاختلت بكل ذلك موازينُ الخير، وانقلب رمضان من فسحةٍ للصفاء الروحي والجُهد التعبدي والتكافل الاجتماعي، إلى ما يُشبهُ حفلاتِ السَّمَر، إن لم أقل المهرجان الفولكلوري، فلم يصل الشهر بنا إلى غاياته، ولم نرقَ بعملنا فيه إلى عَليائه، وتساقطنا أرضاً فرادى ومجتمعين، نرجو الحليم الكريم رأفةً بنا بالمسيئين المقصرين.مرآتُنا الرمضانية تُرينا الصورة بالمقلوب: الناس تزدادُ وزناً والفقيرُ تألّماً وحسرة، الأسعارُ إلى ارتفاع والأخلاق في انحدار، علامةُ الصائم الفارقةُ الخصام والشِقاق والصياح، المقاهي عامرةٌ حتى الصباح، وحِلَقُ العلم تذروها الرياح، لا انتصارات لا انجازات لا تصفية لا تنقية (باستثناء بعض صور الخير الإيجابية). حتى استغفارنا في رمضان بحاجة إلى استغفار !!